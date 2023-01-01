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Марсианин
Награды и номинации фильма Марсианин
The Martian
Марсианин
2015 / США
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8.0
Оцените
86
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Марсианин
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Золотой глобус 2016
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Оскар 2016
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2016
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
В прокате
Премьеры
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