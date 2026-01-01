Себастьян — глава клана Колоджеро с 1890 года — сицилиец, эмигрировавший в американский штат Северная Калифорния. В этом клане каждый уважающий себя мужчина непременно вносит свой вклад в развитие семейного дела — огромного виноградника. Местная «большая шишка», владелец железной дороги Уильям Берриган, требует от Себастьяна сокращения территории фермы для проведения новых транспортных путей. Однако патриарх не собирается уступать «злодею», потому что он посвятил свою жизнь винодельному бизнесу и собирался передать эти земли сыновьям. Берриган, в свою очередь, нанимает головорезов, чтобы заставить Себастьяна подчиниться. И вместо «быстрых разборок» начинается проклятая война, в которой ни одна из сторон не в силах победить.