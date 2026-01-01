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Постер фильма Красный, как кровь
3.9
Киноафиша Фильмы Красный, как кровь
3.9

Красный, как кровь

, 1989
Blood Red
Великобритания, США / мелодрама, вестерн, драма / 18+
Постер фильма Красный, как кровь
3.9

О фильме

Себастьян — глава клана Колоджеро с 1890 года — сицилиец, эмигрировавший в американский штат Северная Калифорния. В этом клане каждый уважающий себя мужчина непременно вносит свой вклад в развитие семейного дела — огромного виноградника. Местная «большая шишка», владелец железной дороги Уильям Берриган, требует от Себастьяна сокращения территории фермы для проведения новых транспортных путей. Однако патриарх не собирается уступать «злодею», потому что он посвятил свою жизнь винодельному бизнесу и собирался передать эти земли сыновьям. Берриган, в свою очередь, нанимает головорезов, чтобы заставить Себастьяна подчиниться. И вместо «быстрых разборок» начинается проклятая война, в которой ни одна из сторон не в силах победить.

В ролях

Эрик Робертс
Эрик Робертс
Marco Collogero
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
William Bradford Berrigan
Берт Янг
Andrews
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Sebastian Collogero
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Карлин Глинн
Miss Jeffreys
Лара Харрис
Angelica
Джозеф Раннингфокс
Samuel Joseph
Эл Рушио
Antonio Segestra
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Enzio
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Silvio
Режиссер Питер Мастерсон
Сценарист Ron Cutler
Композитор Кармине Коппола
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1989
Премьера в мире 18 августа 1989
Дата выхода
18 августа 1989 Россия 18+
18 августа 1989 Казахстан
18 августа 1989 США
18 августа 1989 Украина
MPAA R
Сборы в мире $15 510
Производство Hemdale, Kettledrum Films
Другие названия
Blood Red, Blodshämnd, Blood Red - Stirb für dein Land, Cervené ako krv, Cervené jako krev, En defensa propia, Kokkino san aima, Krvavo crveno, La voie du sang, Legami di sangue, Linha Sangrenta, Raudonas kraujas, Roșu ca sângele, Sangre roja, Sangue da Terra, Tierra de sangre, Un fusil pour l'honneur, Vörös vér, Красный, как кровь, 최후의 결전

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb

Отзывы о фильме

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