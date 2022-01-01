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Красный, как кровь
Киноафиша Фильмы Красный, как кровь Красный, как кровь, 1989: актеры и роли
Blood Red Красный, как кровь 1989 / Великобритания / США
3.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Красный, как кровь, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Мастерсон Peter Masterson
В ролях
Эрик Робертс Эрик Робертс Eric Roberts Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Берт Янг Burt Young Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Карлин Глинн Carlin Glynn Лара Харрис Lara Harris
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