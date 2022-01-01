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Красный, как кровь
Красный, как кровь, 1989: актеры и роли
Blood Red
Красный, как кровь
1989 / Великобритания / США
3.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Красный, как кровь, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Мастерсон
Peter Masterson
В ролях
Эрик Робертс
Eric Roberts
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Берт Янг
Burt Young
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Джулия Робертс
Julia Roberts
Карлин Глинн
Carlin Glynn
Лара Харрис
Lara Harris
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