Bottom of the 9th , 2019

И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе

19 марта на российские экраны должен был выйти сиквел картины «Тихое место», но в связи с эпидемией коронавируса был перенесен на неопределенную дату. Режиссером фильма стал Джон Красински, а главную роль сыграла его супруга Эмили Блант, и это уже вторая совместная работа пары. Голливуд знает немало примеров успешных работ, в которых отношения и чувства на экране оказались намного реальнее, чем было задумано в сценарии.