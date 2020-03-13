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Bottom of the 9th
Bottom of the 9th / Stano
Bottom of the 9th , 2019
2019 / США
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Рэймонд Де Фелитта
В ролях
Джо Манганьелло
София Вергара
Берт Янг
Доминик Гарсиа-Лоридо
Дэнис О’Хэр
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Bottom of the 9th
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И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе
19 марта на российские экраны должен был выйти сиквел картины «Тихое место», но в связи с эпидемией коронавируса был перенесен на неопределенную дату. Режиссером фильма стал Джон Красински, а главную роль сыграла его супруга Эмили Блант, и это уже вторая совместная работа пары. Голливуд знает немало примеров успешных работ, в которых отношения и чувства на экране оказались намного реальнее, чем было задумано в сценарии.
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13 марта 2020 11:51
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