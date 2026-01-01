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Фильмография
Мэнни Монтана
Manny Montana
Киноафиша
Персоны
Мэнни Монтана
Мэнни Монтана
Manny Montana
Дата рождения
21 сентября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лонг-Бич, Калифорния, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Мэнни Монтаны
Родился 21 сентября 1983 года. Лонг-Бич, Калифорния, США.
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