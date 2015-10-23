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Скоро в прокате "Джон Уик 4"
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Кибер
Отзывы о фильме «Кибер»
Blackhat
Кибер
2015 / США
Трейлер
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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fanbunga
23 октября 2015, 00:48
Меня терзают смутные сомнения: вдруг Майкл Манн не смотрит никакое кино кроме собственного?
К чему Хемсворт, трясучая камера и хакеры?
Ведь Уиллис уже сбил тачкой вертолет и запинал Мэгги Кью с Олифантом.
23 октября 2015, 00:48
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frankiesayrelax
25 октября 2015, 01:20
Оценка
дикая тягомотина. тексты ужасные. какие-то непонятные крупные планы. не тянет ни на экшн, ни на драму. то, что могло бы быть названо фильмом, началось через 1,5 часа от начала. последние минут 20 туда сюда. качество всего как будто 20 лет назад сняли, а по отработке сюжета и 20 лет назад было бы отстойно.
могли бы просто снимать Хемсворта - Хемсворт идет, Хемсворт смотрит, Хемсворт думает...
3/10. было бы 4, если бы показали телеса Хемсворта ;)
25 октября 2015, 01:20
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К чему Хемсворт, трясучая камера и хакеры?
Ведь Уиллис уже сбил тачкой вертолет и запинал Мэгги Кью с Олифантом.
могли бы просто снимать Хемсворта - Хемсворт идет, Хемсворт смотрит, Хемсворт думает...
3/10. было бы 4, если бы показали телеса Хемсворта ;)
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