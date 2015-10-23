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Blackhat Кибер 2015 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Кибер»

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fanbunga 23 октября 2015, 00:48
Меня терзают смутные сомнения: вдруг Майкл Манн не смотрит никакое кино кроме собственного?

К чему Хемсворт, трясучая камера и хакеры?

Ведь Уиллис уже сбил тачкой вертолет и запинал Мэгги Кью с Олифантом.
23 октября 2015, 00:48 Ответить
frankiesayrelax 25 октября 2015, 01:20
Оценка
дикая тягомотина. тексты ужасные. какие-то непонятные крупные планы. не тянет ни на экшн, ни на драму. то, что могло бы быть названо фильмом, началось через 1,5 часа от начала. последние минут 20 туда сюда. качество всего как будто 20 лет назад сняли, а по отработке сюжета и 20 лет назад было бы отстойно.

могли бы просто снимать Хемсворта - Хемсворт идет, Хемсворт смотрит, Хемсворт думает...



3/10. было бы 4, если бы показали телеса Хемсворта ;)
25 октября 2015, 01:20 Ответить
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