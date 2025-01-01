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Цитаты из фильма Кибер

Chen Lien Мне жаль, что с тобой случилось.
Nicholas Hathaway Ну не стоит. Я тут не на жалость ловлюсь. Я преступление совершил — срок отбываю. Но срок меня не ломает.
Chen Lien Что это значит?
Nicholas Hathaway Я отбываю срок по-своему, а не по правилам тюрьмы. Понимаешь, чтобы сохранить себя там, нужно полностью посвятить себя своей программе. Работать над телом и разумом.
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Gary Baker Если хочешь увидеть мои данные, придумай что-то более осязаемое. Что-то более обоснованное, чем твое предчувствие.
Carol Barrett Гэри. Можно на ты? Вот что насчёт осязаемого. В ближайшие 15 секунд я звоню Лоре Грир из Комиссии по торговле сырьевыми товарами. И говорю: «Лора, как дела? Я хочу начать официальное расследование в отношении Гэри Бейкера». Заголовок: «Сотрудник M-Tech расследуется за пособничество киберпреступникам» появляется на CNN через 90 секунд, успевая попасть в эфир в три часа дня и на вечерние новости. Это тоже было бы неплохо.
Carol Barrett [после напряжённого взгляда] Я достаточно осязаемая? Гэри?
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Nicholas Hathaway Ты всё равно будешь меня любить, если я буду чинить приводы ворот?
Chen Lien Не знаю. Может быть.
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Nicholas Hathaway Мы внутри.
Carol Barrett Можешь звать меня «чика» когда угодно.
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Sadak Я могу собрать ещё одну сумму. Выбрать другую цель. И если я перестану думать о тебе, если перестану думать вообще, всё исчезнет. Растворится. Перестанет существовать.
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[из трейлера]
Elias Kassar Дело не в деньгах. Дело не в политике. Я могу нацелиться на кого угодно, что угодно, где угодно.
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Nicholas Hathaway Для тебя это просто игра, виртуальный мир!
Elias Kassar Ты никогда не был в игре.
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[из трейлера]
Nicholas Hathaway Настоящий удар ещё впереди...
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George Reinker Правительство США хочет получить от вас технические рекомендации. В обмен на это мы вас тут же отпускаем. Подпишете на последней странице — и мы начнём оформление.
Nicholas Hathaway [начинает бегло просматривать договор]
George Reinker Вы будете носить браслет на щиколотке и находиться под присмотром маршала США. Доступ к компьютеру будет ограничен. Если хотите внимательно изучить весь документ — пожалуйста. Могу вернуться через месяц или два.
Nicholas Hathaway Нет, я закончил.
[толкает папку обратно]
George Reinker Вы не подписали.
Nicholas Hathaway Да зачем мне это подписывать?
George Reinker Почему? Из-за щедрости помощника прокурора, который дал вам отпуск.
Nicholas Hathaway Вы и ваш помощник прокурора можете этот документ засунуть к чёрт### в жопу.
George Reinker Извините?
Nicholas Hathaway За что извиняться? Я вас оскорбил. За что вы извиняетесь? Я не извиняюсь.
George Reinker Не думайте, что вы...
Nicholas Hathaway Слушайте. Хотите вывести меня отсюда, решить свою проблему с торговым обменом и получить отпуск на пару недель? Вы шутите? Вы вообще представляете, сколько вы сдвинете с места без такого, как я, в такой сложной ситуации? Ноль.
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[из трейлера]
Chen Dawai [Николасу] Тебе нужно бежать.
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Sadak Иногда я просыпаюсь утром и даже не понимаю, кто я. Где я. В какой стране. И ты знаешь меня?
Nicholas Hathaway Я знаю тебя, и для тебя всё крутится вокруг денег, потому что это твоя счётная доска в виртуальном мире.
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Elias Kassar Ты больше не контролируешь ситуацию...
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Assistant Warden Jeffries Это та самая атака? С её помощью открываешь терминал, и появляется командная строка? Так ты взломал сеть и накрутил балансы?
Nicholas Hathaway Нет. Я ей звоню Санте на Северный полюс и говорю сделать Рождество пораньше в этом году.
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