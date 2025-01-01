George Reinker Правительство США хочет получить от вас технические рекомендации. В обмен на это мы вас тут же отпускаем. Подпишете на последней странице — и мы начнём оформление.

Nicholas Hathaway [начинает бегло просматривать договор]

George Reinker Вы будете носить браслет на щиколотке и находиться под присмотром маршала США. Доступ к компьютеру будет ограничен. Если хотите внимательно изучить весь документ — пожалуйста. Могу вернуться через месяц или два.

Nicholas Hathaway Нет, я закончил.

[толкает папку обратно]

George Reinker Вы не подписали.

Nicholas Hathaway Да зачем мне это подписывать?

George Reinker Почему? Из-за щедрости помощника прокурора, который дал вам отпуск.

Nicholas Hathaway Вы и ваш помощник прокурора можете этот документ засунуть к чёрт### в жопу.

Nicholas Hathaway За что извиняться? Я вас оскорбил. За что вы извиняетесь? Я не извиняюсь.

George Reinker Не думайте, что вы...