Nicholas HathawayЯ отбываю срок по-своему, а не по правилам тюрьмы. Понимаешь, чтобы сохранить себя там, нужно полностью посвятить себя своей программе. Работать над телом и разумом.
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Gary BakerЕсли хочешь увидеть мои данные, придумай что-то более осязаемое. Что-то более обоснованное, чем твое предчувствие.
Carol BarrettГэри. Можно на ты? Вот что насчёт осязаемого. В ближайшие 15 секунд я звоню Лоре Грир из Комиссии по торговле сырьевыми товарами. И говорю: «Лора, как дела? Я хочу начать официальное расследование в отношении Гэри Бейкера». Заголовок: «Сотрудник M-Tech расследуется за пособничество киберпреступникам» появляется на CNN через 90 секунд, успевая попасть в эфир в три часа дня и на вечерние новости. Это тоже было бы неплохо.
Carol Barrett[после напряжённого взгляда]Я достаточно осязаемая? Гэри?
George ReinkerВы будете носить браслет на щиколотке и находиться под присмотром маршала США. Доступ к компьютеру будет ограничен. Если хотите внимательно изучить весь документ — пожалуйста. Могу вернуться через месяц или два.
Nicholas HathawayСлушайте. Хотите вывести меня отсюда, решить свою проблему с торговым обменом и получить отпуск на пару недель? Вы шутите? Вы вообще представляете, сколько вы сдвинете с места без такого, как я, в такой сложной ситуации? Ноль.
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[из трейлера]
Chen Dawai[Николасу]Тебе нужно бежать.
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SadakИногда я просыпаюсь утром и даже не понимаю, кто я. Где я. В какой стране. И ты знаешь меня?
Nicholas HathawayЯ знаю тебя, и для тебя всё крутится вокруг денег, потому что это твоя счётная доска в виртуальном мире.