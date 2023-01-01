Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соль Земли Соль Земли
Киноафиша Фильмы Соль Земли Фильмы похожие на Соль Земли
The Salt of the Earth Соль Земли 2014 / Франция / Италия / Бразилия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Соль Земли

Вся информация о фильме
Banksy. Расцвет нелегального искусства
Banksy. Расцвет нелегального искусства
документальный 2020, Великобритания
7.0
Марта Купер: История о граффити
Марта Купер: История о граффити
документальный 2019, США / Австралия
8.0
Для Самы
Для Самы
документальный 2019, Великобритания / Сирия
8.0
Женщина
Женщина
документальный 2019, Франция
7.0
Страна меда
Страна меда
документальный, драма 2019, Македония
8.0
Чистильщики
Чистильщики
документальный 2018, Бразилия / Германия
7.0
Лица, деревни
Лица, деревни
документальный 2017, Франция
7.0
Прекрасные дни в Аранхуэсе
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма 2016, Франция / Германия / Португалия
5.0
Человек
Человек
документальный 2015, Франция
8.0
Взгляд тишины
Взгляд тишины
документальный 2014, Дания / Индонезия / Финляндия / Норвегия / Великобритания / Израиль / Франция / США / Германия / Нидерланды
8.0
Исчезнувшее изображение
Исчезнувшее изображение
документальный 2013, Камбоджа / Франция
7.0
Марина Абрамович. В присутствии художника
Марина Абрамович. В присутствии художника
документальный, биография, исторический 2012, США
7.0
Акт убийства
Акт убийства
документальный 2012, Дания / Норвегия / Великобритания / Швеция / Финляндия
8.0
Пина: Танец страсти 3D
Пина: Танец страсти 3D
мюзикл 2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Самсара
Самсара
документальный 2011, США
6.0
Съемки в Палермо
Съемки в Палермо
драма 2008, Германия / Франция / Италия
7.0
В руках богов
В руках богов
документальный, спорт 2007, Великобритания
7.0
Патти Смит. Мечта жизни
Патти Смит. Мечта жизни
документальный 2007, США
7.0
Смерть рабочего
Смерть рабочего
документальный 2005, Австрия / Германия
8.0
Военный фотограф
Военный фотограф
документальный, военный 2001, Швейцария
8.0
Клуб Буена Виста
Клуб Буена Виста
документальный, мюзикл 1998, Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
7.0
Барака
Барака
документальный, военный 1992, США
4.0
Небо над Берлином
Небо над Берлином
сказка, мелодрама, драма 1988, Франция / Германия
7.0
Алиса в городах
Алиса в городах
драма 1974, Германия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше