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Соль Земли
Награды и номинации фильма Соль Земли
The Salt of the Earth
Соль Земли
2014 / Франция / Италия / Бразилия
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8.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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