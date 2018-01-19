Чистильщики, 2018

Дебютанты Ганс Блок и Мориц Ризевик представили миру документальный фильм о цифровом мире и тех, кто в нём обитает.
Это история о «Чистильщиках» - людях, которые делают уборку в сети, убирая ненужные или неугодные данные из интернета. Мы погружаемся в мир цифровой цензуры, о которой не задумываемся, но именно эта картина показывает, что в интернете не всё так свободно, как кажется на первый взгляд. Чистильщики повсюду и именно они периодически решают что нам смотреть, читать и слушать. Они же влияют на судьбы людей либо превращая их жизни в хаос, либо в рай на земле и всемирной паутине.
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Когда вы размещаете информацию в Интернете, есть ли у вас уверенность, что она там и останется? На сцене появляется теневая индустрия «цифровой уборки», благодаря которой Интернет избавляется от того, что ему не нравится. Кто решает, что нам видеть и думать? В фильме мы знакомимся с пятью «цифровыми уборщиками», в чьи обязанности входит удаление «нежелательного» контента из сети. А еще мы встречаемся с людьми из разных уголков планеты, на чью жизнь цензура в Интернете оказывает очень большое влияние.