Чистильщики, 2018

Дебютанты Ганс Блок и Мориц Ризевик представили миру документальный фильм о цифровом мире и тех, кто в нём обитает.

Это история о «Чистильщиках» - людях, которые делают уборку в сети, убирая ненужные или неугодные данные из интернета. Мы погружаемся в мир цифровой цензуры, о которой не задумываемся, но именно эта картина показывает, что в интернете не всё так свободно, как кажется на первый взгляд. Чистильщики повсюду и именно они периодически решают что нам смотреть, читать и слушать. Они же влияют на судьбы людей либо превращая их жизни в хаос, либо в рай на земле и всемирной паутине.