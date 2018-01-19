Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чистильщики Чистильщики
Киноафиша Фильмы Чистильщики
The Cleaners

Чистильщики, 2018

2018 / Бразилия / Германия
7.2 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютанты Ганс Блок и Мориц Ризевик представили миру документальный фильм о цифровом мире и тех, кто в нём обитает.

Это история о «Чистильщиках» - людях, которые делают уборку в сети, убирая ненужные или неугодные данные из интернета. Мы погружаемся в мир цифровой цензуры, о которой не задумываемся, но именно эта картина показывает, что в интернете не всё так свободно, как кажется на первый взгляд. Чистильщики повсюду и именно они периодически решают что нам смотреть, читать и слушать. Они же влияют на судьбы людей либо превращая их жизни в хаос, либо в рай на земле и всемирной паутине.

- Фильм получил серебряного «Святого Георгия» за лучший документальный фильм

- Для режиссёров Ганса Блока и Морица Ризевика фильм стал дебютом

Когда вы размещаете информацию в Интернете, есть ли у вас уверенность, что она там и останется? На сцене появляется теневая индустрия «цифровой уборки», благодаря которой Интернет избавляется от того, что ему не нравится. Кто решает, что нам видеть и думать? В фильме мы знакомимся с пятью «цифровыми уборщиками», в чьи обязанности входит удаление «нежелательного» контента из сети. А еще мы встречаемся с людьми из разных уголков планеты, на чью жизнь цензура в Интернете оказывает очень большое влияние.

7.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Мориц Ризевик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чистильщики 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши