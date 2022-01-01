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Соль Земли
Соль Земли, 2014: актеры и роли
The Salt of the Earth
Соль Земли
2014 / Франция / Италия / Бразилия
Трейлер
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Соль Земли, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиано Рибейро Сальгадо
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Себастьян Сальгадо
Вим Вендерс
Wim Wenders
Джулиано Рибейру Сальгаду
Juliano Ribeiro Salgado
Хьюго Барбье
Hugo Barbier
Жак Бартелеми
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