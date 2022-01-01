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Соль Земли Соль Земли
Киноафиша Фильмы Соль Земли Соль Земли, 2014: актеры и роли
The Salt of the Earth Соль Земли 2014 / Франция / Италия / Бразилия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Соль Земли, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиано Рибейро Сальгадо Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders
В ролях
Себастьян Сальгадо Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Джулиано Рибейру Сальгаду Juliano Ribeiro Salgado Хьюго Барбье Hugo Barbier Жак Бартелеми
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