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Марта Купер: История о граффити Марта Купер: История о граффити
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Martha: A Picture Story

Марта Купер: История о граффити, 2019

2019 / США / Австралия
8.2 Оцените
12 голосов
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О фильме

Имя фотографа Марты Купер не слишком известно широкой публике, но для уличной культуры она легенда — ее альбом Subway Art о зарождении граффити в Нью-Йорке называют «Библией стрит-арта»: он возглавил топ книг, которую чаще всего воруют из магазинов, и усилиями фанатов разошелся по миру, от Бразилии до Японии, в ксерокопиях. А еще Subway Art спас первые нью-йоркские граффити для истории — лишь немногое из того, что было снято для его страниц, уцелело в борьбе городских властей с «вандализмом». Марта Купер заинтересовалась новым искусством улиц в конце 1970-х, когда в качестве фотокорреспондента The New York Post снимала городские трущобы, и с тех пор не останавливалась — сейчас ей 80, но она по-прежнему открывает выставки, выступает на стрит-арт-событиях и совершает рискованные ночные вылазки с берлинскими граффитчиками. И фильм о Марте — это не только рассказ об эволюции культуры граффити, но еще и учебник достойной жизни. Она не жалеет, что отказывалась от престижных заказов, чтобы заниматься любимым делом, — и с улыбкой вспоминает, как долго искала издателя для Subway Art, потому что в книгу о каракулях на вагонах метро никто не верил. Она живет в скромной квартире, самое дорогое в которой — работы, подаренные знаменитыми друзьями-граффитчиками. Она десятилетиями занимается очень личным фотопроектом — снимает жизнь проблемного района ее родного Балтимора. Весь путь Марты, от авантюрной девушки, отправившейся в мотопробег из Бангкока в Лондон, до энергичной пожилой женщины, которая почти каждый день выходит на фотоохоту за свежими граффити, — история о том, как оставаться безрассудным и не стареть сердцем.

8.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 25 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Селина Майлс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марта Купер: История о граффити 2 постера
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