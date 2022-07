«В сердце моря»: Рецензия Киноафиши

В 1984 году 30-летний режиссер Рон Ховард поставил романтическую комедию «Всплеск», с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной в главных ролях, – про любовь человека и русалки. Фильм начинается с того, как русалка спасает совсем еще юного главного героя возле мыса Кейп-Код, или Трескового мыса, в штате Массачусетс. Через 30 лет Рон Ховард вернется в эти места, с не менее глубоководной миссией, но уже совершенно иного уровня. Его режиссерской целью станет китобойное судно «Эссекс» из Нантакета, что находится в 48 километрах к югу от мыса Кейп-Код, – знаменитый корабль, погибший в 1820 году в результате кашалотовой атаки, которая через, опять же, 30 лет, в 1850-м, вдохновила Германа Мелвилла на создание «Моби Дика».

Собственно, процесс написания «Моба Дика», точнее – процесс сбора информации и интервьюирования, переходящего в исповедь, и является в фильме основой сюжета, построенного на классическом приеме оживающих воспоминаний. Снятая по мотивам документальной книги Натаниэла Филбрика «В сердце моря: Трагедия китобойного судна “Эссекс”», картина Рона Ховарда повествует о реальном историческом событии, но это версия гораздо более концептуальная, нежели приключенческая, и гораздо ближе стоящая к мелвилловскому эпосу, нежели к новейшим научным реконструкциям.

Китов в сердце моря убивают не только ради наживы. Благодаря китовому жиру, на улицах городов есть свет, и в фильме прямым текстом звучит мысль о том, что убой совершается во имя развития промышленности, во имя света и, поскольку дело идет о людях религиозных, во имя Бога (недаром прототипом библейского Левиафана был, скорее всего, именно кашалот (либо крупный дельфин)). В конце злосчастного плавания происходит знаменательный спор между капитаном Джорджем Поллардом и старпомом Оуэном Чейзом: первый говорит о человеке как о высшем существе, которому Бог подарил землю, чтобы человек царил на ней; второй называет род людской песчинками и прахом, чья гордость и заносчивость ведет лишь к духовной и телесной погибели. В фильме старпом Чейз отказывается бросить финальный гарпун в раненого белого кита, охраняющего собратьев, и уходит из китобойного промысла, что, при всей своей «природоохранности», воспринимается именно как религиозное решение, а не как «экологическая» сентиментальность, – хотя реальный старпом Чейз еще целых 20 лет участвовал в насилии над морскими млекопитающими.

Основным источником для Мелвилла послужила не исповедь старого моряка Томаса Никерсона, в 1820-м служившего на «Эссексе» юнгой (кстати, герою Брендана Глисона в 1850 году было 45 лет, самому же Глисону – 60, на которые он и выглядит, причем не за счет некой психологической изможденности, но благодаря, скажем так, возрастному укрупнению, что вносит явный поколенческий диссонанс в повествование), а, собственно, книга Чейза «Рассказ о самом необычном и ужасном кораблекрушении, произошедшем с китобойным судном “Эссекс”», написанная буквально по горячим следам, через четыре месяца после возвращения в Нантакет. Однако авторам «В сердце моря» нужна была именно исповедь очевидца, причем исповедь, произносимая в интерьере, создаваемом совершенно магнетической игрой света – света, получаемого благодаря китовому жиру, – и тени. Вообще, операторская работа Энтони Дод Мэнтла в In the Heart of the Sea – шедевр светописи, образцом для которой послужили морские и речные пейзажи Уильяма Тёрнера. Тёрнеровский мир как раз и есть тот универсум, где возможна битва с великим белым китом. Когда, по финальному замечанию Бена Уишоу в роли Мелвилла, «парень из Пенсильвании вырыл дырку в земле и нашел там горючее масло» – время поединка один на один с библейским Левиафаном закончилось. Эпоха нефтяных войн создаст совершенно другого человека в совершенно другом пейзаже…

Сергей Терновский