Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
В сердце моря
В сердце моря, 2015: актеры и роли
In the Heart of the Sea
В сердце моря
2015 / США
Трейлер
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
В сердце моря, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард
Ron Howard
В ролях
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Хорди Молья
Jordi Mollà
Том Холланд
Tom Holland
Бенджамин Уокер
Benjamin Walker
Шарлотта Райли
Charlotte Riley
Джозеф Моул
Joseph Mawle
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»