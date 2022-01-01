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В сердце моря В сердце моря
Киноафиша Фильмы В сердце моря В сердце моря, 2015: актеры и роли
In the Heart of the Sea В сердце моря 2015 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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В сердце моря, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà Том Холланд Том Холланд Tom Holland Бенджамин Уокер Бенджамин Уокер Benjamin Walker Шарлотта Райли Шарлотта Райли Charlotte Riley Джозеф Моул Джозеф Моул Joseph Mawle
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