Киноафиша Фильмы В сердце моря Цитаты из фильма В сердце моря

Цитаты из фильма В сердце моря

Old Thomas Nickerson Трагедия «Эссекса» — это история о людях. И демоне.
Old Thomas Nickerson [из трейлера] Мы шли к черте безумия... словно были изгоями, призраками. Доверие сменялось сомнением. Надежда — суеверием.
Herman Melville Ещё кое-что ты мне сегодня дал.
Old Thomas Nickerson И что же?
Herman Melville Смелость идти туда, куда не хочется идти.
Оуэн Коффин [наводит пистолет на Оуэна] Скажи! Скажи! Скажи, что ты боишься!
Оуэн Чейз Не скажу.
[последние реплики]
Old Thomas Nickerson Знаешь, я слышал, что какой-то мужик из Пенсильвании недавно пробурил землю и нашёл нефть. Не может быть.
Herman Melville Я тоже слышал.
Old Thomas Nickerson Нефть из земли! Вот это да.
Owen Chase Привилегия — знать заранее момент своей смерти — иметь возможность к нему подготовиться. Прокляты быть так далеко от дома — без шанса попрощаться, без шанса примириться; без шанса свести счёты. Тогда уж давайте хотя бы свести счёты между собой, капитан.
George Pollard Капитан чего?
Owen Chase «Эссекс» погиб не по твоей вине. Я тоже виноват в этом...
George Pollard Ты не капитан! Но ты рождён для этой работы. А я просто в неё вляпался.
Owen Chase Что нам делать, как ты думаешь, Джордж? И в чём мы оскорбили Бога, что он так рассердился?
George Pollard Единственное существо, которое здесь обидело Бога — это кит.
Owen Chase Не мы? В нашей гордыне, в нашей жадности. Посмотри, где мы оказались.
George Pollard Мы — высшие создания, созданные по образу и подобию Бога. Земные короли, которым поручено обойти планету. Подчинить природу своей воле.
Owen Chase Ты действительно чувствуешь себя земным королём после всего, что мы пережили? Мы ничто. Мы… мы пылинки. Прах.
George Pollard Мы отплываем на рассвете. Если нам суждено умереть, то с Божьей помощью умрём как люди.
[первые строки]
Herman Melville [в письме] Как можно познать непознаваемое? Какими способностями должен обладать человек? С тех пор как узнали, что китовый жир может освещать наши города так, как это никогда раньше не удавалось, возник спрос по всему миру. Это заставило человека отправляться дальше и дальше в глубины синего океана. Мы не знаем ни его глубин, ни множества существ, что там обитают. Монстры. Они реальны?
[проплывает огромный кит]
Herman Melville Или истории существуют лишь для того, чтобы заставить нас уважать мрачные тайны моря?
Title Card ОСТРОВ НАНТАКЕТ Массачусетс Февраль 1850
Herman Melville Этот вопрос меня и мучает, и вдохновляет, и именно поэтому я пишу вам во второй раз с просьбой о встрече. Беседа с вами, сэр, я уверен, поможет мне в работе над романом, который я намерен написать, и который сейчас носит название: «Моби Дик». Надеюсь, вы пересмотрите своё решение. Непознанное. Вот туда стремится моя фантазия. И этот вопрос всё ещё не даёт мне покоя: как человек может познать непознаваемое? Искренне ваш, Герман Мелвилл.
Пегги Чейс [когда Оуэн возвращается живым] О, Боже... О, Боже...
Оуэн Чейс Я же обещал тебе, не так ли?
Old Thomas Nickerson Мы неделями стояли в штиле. Та часть Тихого океана больше пустыня, чем море. Солнце палит без пощады.
Matthew Joy Пошли на рыбалку, да?
Old Thomas Nickerson Жадность овладела нашим капитаном и старшим помощником. И мы вышли в путь. Тысячу лиг вдоль экватора. Там, где кончались знания, начинались догадки. Именно там киты прятались. Как можно дальше от людей. Но мы их выследили. Века назад моряки боялись уплыть за край Земли. Но мы направлялись к краю безумия. Доверие сменялось сомнением. Надежда — слепой суеверной верой.
George Pollard [при встрече] «Чейз». Это имя не с острова, да?
Owen Chase Да, именно так. И совсем скоро мы надолго покинем остров, и я буду как дома.
[спокойно улыбается]
Old Thomas Nickerson Бери деньги и уходи! Сделка с дьяволом.
Herman Melville Нет, сэр. Дьявол любит несказанные тайны. Особенно те, что гноятся в душе человека.
Old Thomas Nickerson А у тебя какая?
Owen Chase [тащат китом] Это твоя первая поездка на санях по Нантакету, парень!
Owen Coffin О Боже! Ух ты!
Thomas Nickerson Моя мать похоронена на холме Смитов. Там же стоит камень в память о моём отце. Он пропал в море до моего рождения.
Owen Chase Дай-ка сюда.
[берёт моток верёвки]
Owen Chase Так вот, теперь это твоя семья, парень. На лучшее или на худшее. В основном на худшее.
Owen Chase Бенджамин, что ты делаешь?
Benjamin Lawrence Он мёртв. Собираюсь бросить его за борт, сэр.
Owen Chase Смотри на меня. Смотри на меня, Бенджамин. Ни один нормальный моряк не выбросит то, что может его спасти.
Owen Chase Вернуться в порт без ни одной бочки нефти было бы ошибкой, сэр. И не по чести для человека по имени Поллард. Или Чейз, если уж на то пошло. И лучшим для нас обоих будет работать столько, сколько бог пошлёт, заполнить этот корабль нефтью и вернуться домой в течение года, чтобы поскорее отделаться друг от друга. Поверьте, я этого хочу не меньше вас.
Paul Mason Кровь, мистер Чейз. Сколько бы у вас ни было рейсов за плечами, кровь всегда возьмёт верх.
Owen Coffin Да, но кровь не наполнит корабль нефтью, мистер Мейсон.
Pollard Senior Чтобы быть капитаном, нельзя быть другом. Ты — их начальник. Никогда не забывай об этом. И не позволяй *им* забывать.
