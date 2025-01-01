Owen ChaseПривилегия — знать заранее момент своей смерти — иметь возможность к нему подготовиться. Прокляты быть так далеко от дома — без шанса попрощаться, без шанса примириться; без шанса свести счёты. Тогда уж давайте хотя бы свести счёты между собой, капитан.
Owen Chase«Эссекс» погиб не по твоей вине. Я тоже виноват в этом...
George PollardТы не капитан! Но ты рождён для этой работы. А я просто в неё вляпался.
Owen ChaseЧто нам делать, как ты думаешь, Джордж? И в чём мы оскорбили Бога, что он так рассердился?
George PollardЕдинственное существо, которое здесь обидело Бога — это кит.
Owen ChaseНе мы? В нашей гордыне, в нашей жадности. Посмотри, где мы оказались.
George PollardМы — высшие создания, созданные по образу и подобию Бога. Земные короли, которым поручено обойти планету. Подчинить природу своей воле.
Owen ChaseТы действительно чувствуешь себя земным королём после всего, что мы пережили? Мы ничто. Мы… мы пылинки. Прах.
George PollardМы отплываем на рассвете. Если нам суждено умереть, то с Божьей помощью умрём как люди.
[первые строки]
Herman Melville[в письме] Как можно познать непознаваемое? Какими способностями должен обладать человек? С тех пор как узнали, что китовый жир может освещать наши города так, как это никогда раньше не удавалось, возник спрос по всему миру. Это заставило человека отправляться дальше и дальше в глубины синего океана. Мы не знаем ни его глубин, ни множества существ, что там обитают. Монстры. Они реальны?
[проплывает огромный кит]
Herman MelvilleИли истории существуют лишь для того, чтобы заставить нас уважать мрачные тайны моря?
Title CardОСТРОВ НАНТАКЕТ Массачусетс Февраль 1850
Herman MelvilleЭтот вопрос меня и мучает, и вдохновляет, и именно поэтому я пишу вам во второй раз с просьбой о встрече. Беседа с вами, сэр, я уверен, поможет мне в работе над романом, который я намерен написать, и который сейчас носит название: «Моби Дик». Надеюсь, вы пересмотрите своё решение. Непознанное. Вот туда стремится моя фантазия. И этот вопрос всё ещё не даёт мне покоя: как человек может познать непознаваемое? Искренне ваш, Герман Мелвилл.
Пегги Чейс[когда Оуэн возвращается живым]О, Боже... О, Боже...
Old Thomas NickersonЖадность овладела нашим капитаном и старшим помощником. И мы вышли в путь. Тысячу лиг вдоль экватора. Там, где кончались знания, начинались догадки. Именно там киты прятались. Как можно дальше от людей. Но мы их выследили. Века назад моряки боялись уплыть за край Земли. Но мы направлялись к краю безумия. Доверие сменялось сомнением. Надежда — слепой суеверной верой.
Owen ChaseСмотри на меня. Смотри на меня, Бенджамин. Ни один нормальный моряк не выбросит то, что может его спасти.
Owen ChaseВернуться в порт без ни одной бочки нефти было бы ошибкой, сэр. И не по чести для человека по имени Поллард. Или Чейз, если уж на то пошло. И лучшим для нас обоих будет работать столько, сколько бог пошлёт, заполнить этот корабль нефтью и вернуться домой в течение года, чтобы поскорее отделаться друг от друга. Поверьте, я этого хочу не меньше вас.
Paul MasonКровь, мистер Чейз. Сколько бы у вас ни было рейсов за плечами, кровь всегда возьмёт верх.
Owen CoffinДа, но кровь не наполнит корабль нефтью, мистер Мейсон.
Pollard SeniorЧтобы быть капитаном, нельзя быть другом. Ты — их начальник. Никогда не забывай об этом. И не позволяй *им* забывать.