[первые строки]

Herman Melville [в письме] Как можно познать непознаваемое? Какими способностями должен обладать человек? С тех пор как узнали, что китовый жир может освещать наши города так, как это никогда раньше не удавалось, возник спрос по всему миру. Это заставило человека отправляться дальше и дальше в глубины синего океана. Мы не знаем ни его глубин, ни множества существ, что там обитают. Монстры. Они реальны?

[проплывает огромный кит]

Herman Melville Или истории существуют лишь для того, чтобы заставить нас уважать мрачные тайны моря?

Title Card ОСТРОВ НАНТАКЕТ Массачусетс Февраль 1850