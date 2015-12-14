Наша рецензия

В 1984 году 30-летний режиссер Рон Ховард поставил романтическую комедию «Всплеск», с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной в главных ролях, – про любовь человека и русалки. Фильм начинается с того, как русалка спасает совсем еще юного главного героя возле мыса Кейп-Код, или Трескового мыса, в штате Массачусетс. Через 30 лет Рон Ховард вернется в эти места, с не менее глубоководной миссией, но уже совершенно иного уровня. Его режиссерской целью станет китобойное судно «Эссекс» из Нантакета, что…