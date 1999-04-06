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Женская собственность

Zhenskaya sobstvennost 18+
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О фильме

Молодой и самоуверенный Андрей Калинин мечтает об актерской карьере. Рискуя провалиться на вступительных экзаменах, абитуриент заводит роман с председателем приемной комиссии – известной актрисой Елизаветой Каминской, красивой, но одинокой женщиной средних лет. Влюбленность, свадьба, роли на сцене – казалось бы, чего еще пожелать. Но судьба все же преподносит Андрею нелегкие испытания: оказывается, что его возлюбленная страдает от неизлечимой раковой опухоли.

  • Картина поставлена по мотивам одноименного рассказа Валентина Черных. Сам Черных признавался, что сюжет его произведения основан на реальной истории.
  • Роль Андрея Калинина стала первой крупной работой в кино для Константина Хабенского. “Женская собственность” является первым опытом сотрудничества для Хабенского и Дмитрия Месхиева. Чуть позже режиссер пригласил Константина на главные роли в сериал “Линии судьбы” (2003) и фильм “Свои” (2004).
  • За роль Елизаветы Каминской Елена Сафонова получила приз на международном фестивале “Созвездие” Гильдии актеров кино России. Игру Константина Хабенского, как и Нины Усатовой, отметили призами на VI российском кинофестивале “Литература и кино” в Гатчине.

Андрей Калинин сдает вступительные экзамены в театральный институт. Таланта у него маловато, но зато есть бездна обаяния. К тому же он влюбляется в одного из экзаменаторов - Елизавету Каминскую - актрису, поразившую его воображение еще в детстве. Она гораздо старше его, одинока и неизлечимо больна. История их отношений трагически обрывается через три года, но Андрею за это время удалось научиться любить и дарить женщине счастье. Осталось только найти эту женщину...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 6 апреля 1999
Дата выхода
6 апреля 1999 Россия 16+
10 марта 2005 Казахстан
10 марта 2005 Украина
Другие названия
Zhenskaya sobstvennost, Woman's Own, Woman's Property, Женская собственность
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Нина Усатова
Нина Усатова
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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