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С 8 марта, мужчины! С 8 марта, мужчины!
Киноафиша Фильмы С 8 марта, мужчины! Отзывы о фильме «С 8 марта, мужчины!»
С 8 марта, мужчины! 2014 / Россия / Беларусь
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «С 8 марта, мужчины!»

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Masha87 2 апреля 2015, 12:51
Фильмов о любви много не бывает. Я редко смотрю российское (ок, белорусское в данном случае), не важно, кино, но хочется уже чего-то нового, уже приелись идеально выглядевшие голливудские актрисы, когда одни и те же лица видишь в каждом фильме, знаешь мимику, голос.. Поэтому я даже в глаза не видела никого из этих артистов, и по трейлеру мне показалось все таким «живым», как будто это не сыграно, а как в реальной жизни. Хотя и тут присутствуют красивые платья (какой то особый вечер?), но в любом случае интересно посмотреть на «наши» просторы, и то, чем заменили швецию))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
griboffroma 2 апреля 2015, 12:51
Типичная сказка- мелодрама на мой взгляд, но посмотреть и расслабится после работы пойдет. Честно говоря, ожидал смешных шуток ... Посмотреть парочку раз можно)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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