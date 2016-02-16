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Навстречу шторму Навстречу шторму
Киноафиша Фильмы Навстречу шторму Отзывы о фильме «Навстречу шторму»
Into the Storm Навстречу шторму 2014 / США
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Навстречу шторму»

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Swi4e1 16 февраля 2016, 02:27
Отличный фильм. Не ожидал увидеть , такое качественное кино. Реально снят круто !!!!!! И со смыслом. Спец эффекты на высоте.



9/10
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:28
Ответ на сообщение yamamoto от 08/08/2014 - 00:07:10


для дурацкого фильма про игры с торнадо в догонялки действительно неплохо. Торнадо разнообразные: тонкие, толстые, по-светлее, по-темнее, особенно красив был огненный смерч..

Торин Дубощит такой красавчик. Парней только подобрали ему в сыновья мелких каких-то, на голову ниже "папы".

Смысл невнятный. Надо изучать или не надо, а надо просто убежища строить получше? или в каждую школу по Дубощиту надо в замы, а то от директора (на Обаму похож) толку никакого, только речи толкать может.

Вылет из бури к солнцу был странный,но красивый.
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
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