7 дней в аду, 2015

Псевдодокументальный фильм, в мельчайших деталях рассказывающий о самом продолжительном теннисном матче в истории. В 2001 году американец Аарон Уильямс, сводный брат сестер Серены и Винус Уильямс, и талантливый, но недалекий британец Чарльз Пул сошлись на корте и устроили сражение, которое продлилось семь дней и навсегда вошло в историю спорта.
В первом круге Уимблдонского турнира 2001 года встречаются основной фаворит британец Чарльз Пул и только что вернувшийся в спорт американец Аарон Уильямс. Соперники стоили друг друга, и противостояние длилось 7 дней. Правдивый «рассказ» о пути каждого к этому эпическому матчу и подробное «описание» самого сражения.