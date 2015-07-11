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7 Days in Hell

7 дней в аду, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Псевдодокументальный фильм, в мельчайших деталях рассказывающий о самом продолжительном теннисном матче в истории. В 2001 году американец Аарон Уильямс, сводный брат сестер Серены и Винус Уильямс, и талантливый, но недалекий британец Чарльз Пул сошлись на корте и устроили сражение, которое продлилось семь дней и навсегда вошло в историю спорта.

  • Фильм был снят за три дня. 
  • Энди Сэмберг играл в теннис в юности и перед съемками даже не тренировался. Кит Харингтон взял всего одно занятие с профессиональным тренером.
  • Сюжет фильма вдохновлен противостоянием между Джоном Изнером и Николя Маю в матче первого круга Уимблдонского турнира 2010 года. Игра продолжалась в течение трех дней, а чистое время игры составило 11 часов 5 минут. Матч стал самым продолжительным в истории тенниса на официальных турнирах. 
  • Режиссер Джейк Шиманьски и сценарист Мюррей Миллер продолжили сотрудничество, сняв еще одну спортивную короткометражку «На колесах», где речь идет о скандальном велозаезде «Тур де Франс». 
  • Актер Крис Романо появляется обнаженным в обоих фильмах франшизы «Легенды спорта». Режиссер Шиманьски шутил, что он планирует показывать гениталии актера в каждом фильме, как аналог камео-ролей Стэна Ли, который появляется в каждом фильме киновселенной «Марвел».

В первом круге Уимблдонского турнира 2001 года встречаются основной фаворит британец Чарльз Пул и только что вернувшийся в спорт американец Аарон Уильямс. Соперники стоили друг друга, и противостояние длилось 7 дней. Правдивый «рассказ» о пути каждого к этому эпическому матчу и подробное «описание» самого сражения.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 11 июля 2015
Возраст 18+
Режиссер
Джейк Зиманский
Джейк Зиманский
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фред Армисен
Фред Армисен
Дэвид Копперфилд
Крис Эверт
Все актеры и съемочная группа
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