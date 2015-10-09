Собачий рай
– Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в доме, что стоит на проезде Серова. Там живет 12-летняя девочка Таня, которая в этом году не уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити. Он рассказывает Тане, что там, откуда приехала его семья, осталась любимая собака по кличке Гектор. Таня и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора в Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов, узнают тайны семьи Митьки.
