Собачий рай - трейлер
Собачий рай. Трейлер

Собачий рай. Трейлер

Дата публикации: 5 августа 2013
Собачий рай – Действие фильма происходит в Москве в 1953 году в доме, что стоит на проезде Серова. Там живет 12-летняя девочка Таня, которая в этом году не уехала в летний лагерь. И в этот дом возвращается из дальней магаданской ссылки семья мальчика Мити. Он рассказывает Тане, что там, откуда приехала его семья, осталась любимая собака по кличке Гектор. Таня и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора в Москву, а в ходе поисков всех возможных вариантов, узнают тайны семьи Митьки.
Анна 9 октября 2015, 16:49
только вчера посмотрела этот фильм.под огромным впечатлением. а от финала вообще обалдела. даже не знаю что и писать. просто чудо, а не фильм. Сценарий просто восторг!Какими умными, великодушными, чуткими и правдивыми глазами надо уметь увидеть события нашей чудовищной истории. какой талант нужен чтобы всё это суметь описать и какую верность профессии надо хранить,чтобы сделать такой замечательный фильм.спасибо!
9 октября 2015, 16:49
6.0 Собачий рай
Собачий рай семейный, 2013, Россия
