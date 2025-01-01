PhilomenaЯ прощаю тебя, потому что не хочу оставаться злой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin SixsmithЗабавно, да? Все эти бумажки, которые должны были помочь тебе его найти, были уничтожены, а вот единственный листок, который должен был помешать — бережно сохранён. Бог и его бесконечная мудрость решили уберечь его от огня.
Sister HildegardeПозвольте мне кое-что сказать. Всю жизнь я хранила обет целомудрия. Отречение и умерщвление плоти — вот что приближает нас к Богу. Эти девочки не могут винить никого, кроме самих себя и своей собственной похотливой неспособности!
Martin SixsmithПодождите, подождите, я скажу, что вы можете сделать. Извиниться, как вам такое? Принести извинения. Хватит пытаться всё скрыть. Выйдите туда и очистите могилы матерей и младенцев, умерших при родах, от всех сорняков и грязи!
Sister HildegardeИх страдания были искуплением их грехов.
Martin SixsmithПотому что «человеческая история» — это эвфемизм для рассказов о слабых, уязвимых, невежественных людях, чтобы наполнить газеты, которые читают такие же уязвимые, слабые и невежественные люди. Не то чтобы ты такая.
Martin SixsmithЯ журналист, Филомена. Мы задаём вопросы. Мы не верим чему-то только потому, что нам сказали, что это правда. А что говорит Библия? «Блаженны невидящие и верующие». Ура слепой вере и невежеству.
PhilomenaА во что ты веришь? В то, чтобы придираться ко всем и умничать? Делать фотки, когда захочешь?
Martin SixsmithНедавно я прочитал очень смешный заголовок в сатирической газете про землетрясение в Турции. Там было: «Бог снова переплюнул террористов». Почему Бог вдруг решил убить сотни тысяч невинных, — для меня загадка. Спроси у Него, когда будешь там. Он, наверное, скажет, что действует загадочными путями.
PhilomenaНет, я думаю, Он скажет, что ты — грёбаный идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PhilomenaИзвини, Мартин, нам притвориться, что мы друг друга не знаем?
Martin SixsmithНет-нет-нет, это просто кто-то, с кем я раньше работал. Пиарщик. Я стараюсь их избегать.
Philomena[наклоняется вперёд]Думаю, ему надо хорошенько влепить по жопе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MaryПоследние пару лет своей жизни он был не слишком счастлив, работая на Рейгана. Его это сильно выбило из колеи.
Martin SixsmithРеспубликанцы отозвали финансирование исследований СПИДа, потому что обвиняли эпидемию в гей-образе жизни.
PhilomenaДа, потому что некоторые из них не хотели надевать презервативы, говоря, что это портит ощущение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
PhilomenaНу этого я никак не ожидала, Мартин, ни за что на свете!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin SixsmithНу что ж, теперь я лично убедился, что пожизненное питание "Reader's Digest", "Daily Mail" и романтическими романами творит с мозгом человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PhilomenaЯ помню тот день на ярмарке. Его отец рассмешил меня, притворившись стариком, а я рассмешила его, изображая старушку. Теперь я сама старушка, и я так и не узнаю, думал ли Энтони обо мне хоть раз. И никогда не смогу сказать ему «прости».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PhilomenaЯ хотела спросить тебя, Мартин, можно ли не использовать моё настоящее имя, когда будешь писать историю? Почему бы тебе не назвать меня Нэнси. Мне всегда нравилось это имя — Нэнси. У меня есть племянница по имени Нэнси.
[колеблется]
PhilomenaО, может, они подумают, что это она. Как насчёт Энн? Энн Болейн? Прекрасное имя —