Цитаты из фильма Филомена

Sister Hildegarde Господь Иисус Христос будет моим судьёй — не такие, как вы.
Martin Sixsmith Правда? Потому что я думаю, если бы Иисус был здесь сейчас, он бы вытолкал тебя из этого чёрт## инвалидного кресла — и ты бы не встал и не пошёл.
Philomena А после того, как я занялась сексом, я подумала: если это так приятно, значит, что-то тут не так.
Martin Sixsmith Эти чёртовы католики.
Philomena Но я не хочу ненавидеть людей. Я не хочу быть такой, как ты. Посмотри на себя.
Martin Sixsmith Я зол.
Philomena Должно быть, утомительно.
Martin Sixsmith Конец всех наших поисков — это вернуться туда, откуда начали, и впервые узнать это место.
Philomena Как красиво, Мартин. Ты только что это придумал?
Martin Sixsmith Нет, это Т.С. Элиот.
Philomena Я прощаю тебя, потому что не хочу оставаться злой.
Martin Sixsmith Забавно, да? Все эти бумажки, которые должны были помочь тебе его найти, были уничтожены, а вот единственный листок, который должен был помешать — бережно сохранён. Бог и его бесконечная мудрость решили уберечь его от огня.
Martin Sixsmith Католическая церковь должна идти на исповедь, а не ты!
Mary А это он с Питом Олсеном. Майк и Пит были...
[смущённо]
Philomena Ничего страшного, Мэри. Я знаю, что Энтони был гомосексуалистом. И мы встречали Марсию, которая, как я понимаю, была его прикрытием. Так ведь, Мартин?
Martin Sixsmith Да, примерно так.
Sister Hildegarde Позвольте мне кое-что сказать. Всю жизнь я хранила обет целомудрия. Отречение и умерщвление плоти — вот что приближает нас к Богу. Эти девочки не могут винить никого, кроме самих себя и своей собственной похотливой неспособности!
Martin Sixsmith Вы хотите сказать, что они занимались сексом.
Sister Hildegarde Что сделано, то сделано. Что вы хотите, чтобы мы теперь с этим сделали?
Philomena Ничего. Ничего нельзя сделать или сказать. Я нашла своего сына, ради этого я здесь.
[порицательно]
Philomena Мартин.
Martin Sixsmith Подождите, подождите, я скажу, что вы можете сделать. Извиниться, как вам такое? Принести извинения. Хватит пытаться всё скрыть. Выйдите туда и очистите могилы матерей и младенцев, умерших при родах, от всех сорняков и грязи!
Sister Hildegarde Их страдания были искуплением их грехов.
Martin Sixsmith Одна из матерей была четырнадцати лет!
Philomena Мартин, хватит.
Sister Hildegarde Господь Иисус Христос будет моим судьёй, а не такие, как вы.
Martin Sixsmith Правда? Потому что я думаю, если бы Иисус был здесь сейчас, он бы вытолкнул тебя из этой чёртовой инвалидной коляски — и ты бы не встал и не пошёл.
Philomena Я всегда хотела увидеть его в его большом кресле.
Martin Sixsmith Ну, он был, э... большим человеком. В прямом смысле. 6 футов 4, самый высокий президент Америки.
Philomena Это видно. Он высокий даже сидя.
Martin Sixsmith [о Филомене] Сегодня она сказала четырём людям, что они — один на миллион. Каковы шансы на такое?
Martin Sixsmith Ну... я не мог тебя простить.
Martin Sixsmith То, о чём вы говорите, — это то, что называют «человеческой историей». Я такими не занимаюсь.
Jane Почему нет?
Martin Sixsmith Потому что «человеческая история» — это эвфемизм для рассказов о слабых, уязвимых, невежественных людях, чтобы наполнить газеты, которые читают такие же уязвимые, слабые и невежественные люди. Не то чтобы ты такая.
Martin Sixsmith [раздражённо] Я задал вопрос.
Sister Claire Вы журналист.
Martin Sixsmith Да. Раньше был.
Philomena Он католик.
Martin Sixsmith Да. Раньше был.
Martin Sixsmith Я не верю в Бога, и, думаю, Он это знает.
Sister Claire Здравствуйте.
Martin Sixsmith О, здравствуйте.
Sister Claire Я сестра Клэр.
Martin Sixsmith Да, здравствуйте... Я как раз любовался вашей фотографией Джейн Мэнсфилд.
Sister Claire Нет, это Джейн Расселл. Джейн Мэнсфилд была блондинкой.
Martin Sixsmith Да, конечно. Обе были очень... то есть, они обе... огромные... в плане карьеры.
Филомена А если он погиб во Вьетнаме? Или вернулся без ног? Или стал бомжом?
Мартин Сиксмит Не накручивай себя. Мы не знаем того, чего не знаем.
Philomena Сестра Хильдегарда, я хочу, чтобы ты знала — я тебя прощаю.
Martin Sixsmith Что? Просто так?
Philomena Это не «просто так»... это трудно. Мне тяжело. Но я не хочу ненавидеть людей. Я не хочу быть как ты... Посмотри на себя.
Martin Sixsmith Я злюсь.
Philomena Должно быть, это утомляет...
Martin Sixsmith А почему человек, который так мало интересовался своим происхождением, носил что-то такое ирландское?
Philomena Возможно... он играл на арфе. Он же был гей.
Martin Sixsmith Он не играл на арфе.
Martin Sixsmith Фил, откуда ты знала, что он гей?
Philomena Он был очень чувствительным мальчиком, и с годами я всё время задавалась вопросом, может, он и был таким. Но когда я увидела его фотографию в джинсовом комбинезоне
[смеётся]
Philomena у меня не осталось никаких сомнений.
Martin Sixsmith Раньше я работал на Би-би-си, но теперь уже нет.
Philomena Я только надеюсь, что Бог тебя не слушает.
Martin Sixsmith Ну, я в Бога не верю, так что.
[жесты]
Martin Sixsmith Вот, никаких молний.
Philomena Что ты пытаешься доказать?
Martin Sixsmith Ничего, просто что для счастливой и уравновешенной жизни не нужна религия.
Philomena А ты счастлив и уравновешен, да?
Martin Sixsmith Я журналист, Филомена. Мы задаём вопросы. Мы не верим чему-то только потому, что нам сказали, что это правда. А что говорит Библия? «Блаженны невидящие и верующие». Ура слепой вере и невежеству.
Philomena А во что ты веришь? В то, чтобы придираться ко всем и умничать? Делать фотки, когда захочешь?
Martin Sixsmith Недавно я прочитал очень смешный заголовок в сатирической газете про землетрясение в Турции. Там было: «Бог снова переплюнул террористов». Почему Бог вдруг решил убить сотни тысяч невинных, — для меня загадка. Спроси у Него, когда будешь там. Он, наверное, скажет, что действует загадочными путями.
Philomena Нет, я думаю, Он скажет, что ты — грёбаный идиот.
Philomena Извини, Мартин, нам притвориться, что мы друг друга не знаем?
Martin Sixsmith Нет-нет-нет, это просто кто-то, с кем я раньше работал. Пиарщик. Я стараюсь их избегать.
Philomena Это первый класс там?
Martin Sixsmith [язвительно] Это просто приятный бонус работы.
Philomena Не то чтобы ты в первом классе, значит, ты первая персона.
Martin Sixsmith Он нормальный.
Philomena [наклоняется вперёд] Думаю, ему надо хорошенько влепить по жопе.
Mary Последние пару лет своей жизни он был не слишком счастлив, работая на Рейгана. Его это сильно выбило из колеи.
Martin Sixsmith Республиканцы отозвали финансирование исследований СПИДа, потому что обвиняли эпидемию в гей-образе жизни.
Philomena Да, потому что некоторые из них не хотели надевать презервативы, говоря, что это портит ощущение.
[повторяющаяся реплика]
Philomena Ну этого я никак не ожидала, Мартин, ни за что на свете!
Martin Sixsmith Ну что ж, теперь я лично убедился, что пожизненное питание "Reader's Digest", "Daily Mail" и романтическими романами творит с мозгом человека.
Philomena Я помню тот день на ярмарке. Его отец рассмешил меня, притворившись стариком, а я рассмешила его, изображая старушку. Теперь я сама старушка, и я так и не узнаю, думал ли Энтони обо мне хоть раз. И никогда не смогу сказать ему «прости».
Philomena Я хотела спросить тебя, Мартин, можно ли не использовать моё настоящее имя, когда будешь писать историю? Почему бы тебе не назвать меня Нэнси. Мне всегда нравилось это имя — Нэнси. У меня есть племянница по имени Нэнси.
[колеблется]
Philomena О, может, они подумают, что это она. Как насчёт Энн? Энн Болейн? Прекрасное имя —
[тихо]
Philomena ну, конечно, кто-то уже имел его...
Philomena О, это на удачу.
Martin Sixsmith Я всегда думал, что святой Кристофер — это какой-то детский святой. Я раньше был алтарником.
Philomena Он не хочет меня видеть, не так ли?
Martin Sixsmith Некоторые люди не могут справиться с прошлым... но не ты. Хотя я уверен, что он передумает.
Philomena [повтор] У него бы этого никогда не было, если бы он остался со мной.
Philomena Помни, Мартин, это не их вина. Они не знали, что Энтони зовут иначе.
Martin Sixsmith Один знал.
Jane Что ты думаешь об этом, поехать в Америку с Мартином?
Philomena [колеблется] Я, эээ, не знаю.
Jane Я могу поехать с тобой, если хочешь.
Philomena Нет-нет-нет, у тебя своя работа. Я просто боюсь, что Мартину придётся ехать так далеко с такой глупой старушкой, как я.
Martin Sixsmith Я не думаю, что ты глупая.
Philomena Да пошёл ты отсюда.
Martin Sixsmith И старая.
Martin Sixsmith Он мёртв.
Sally Mitchell Кто мёртв?
Martin Sixsmith Сын. Он умер восемь лет назад.
Sally Mitchell Боже. От чего он умер?
Martin Sixsmith Не знаю, я не узнал. Я в аэропорту.
Sally Mitchell Ты в аэропорту?
Martin Sixsmith Она просто хочет вернуться, быть с дочерью.
Sally Mitchell А что с историей?
Martin Sixsmith Ну... он мёртв.
Sally Mitchell Живой или мёртвый, радостный или грустный — оба хороши. Веди сюжет. Найди историю.
Martin Sixsmith Слушай, если я останусь здесь, а она уедет домой, никто не ответит на мои вопросы.
Sally Mitchell Тогда задержи её здесь.
Martin Sixsmith Что? Да она в ужасе! Это как будто она потеряла его заново.
Sally Mitchell Отлично, запиши эту фразу. Ты подписал контракт.
Martin Sixsmith Ты серьёзно?
Sally Mitchell Да. Позвони, когда что-нибудь будет.
Mary Прекрати её мучить!
