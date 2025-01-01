Sister Hildegarde Позвольте мне кое-что сказать. Всю жизнь я хранила обет целомудрия. Отречение и умерщвление плоти — вот что приближает нас к Богу. Эти девочки не могут винить никого, кроме самих себя и своей собственной похотливой неспособности!

Martin Sixsmith Вы хотите сказать, что они занимались сексом.

Sister Hildegarde Что сделано, то сделано. Что вы хотите, чтобы мы теперь с этим сделали?

Philomena Ничего. Ничего нельзя сделать или сказать. Я нашла своего сына, ради этого я здесь.

[порицательно]

Martin Sixsmith Подождите, подождите, я скажу, что вы можете сделать. Извиниться, как вам такое? Принести извинения. Хватит пытаться всё скрыть. Выйдите туда и очистите могилы матерей и младенцев, умерших при родах, от всех сорняков и грязи!

Sister Hildegarde Их страдания были искуплением их грехов.

Martin Sixsmith Одна из матерей была четырнадцати лет!

Sister Hildegarde Господь Иисус Христос будет моим судьёй, а не такие, как вы.