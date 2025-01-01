KateЯ думаю, что нравится им гораздо важнее, чем любить. Любовь — это то, в что легко впасть. Нравиться — гораздо сложнее. Представь свою свадьбу как экзамен по вождению. Ты сдаёшь, проходишь, а потом начинаешь по-настоящему учиться водить. Или разбиваешься.
ManonОднажды мудрая женщина сказала мне: можно любить мужа, но нужно ещё и уважать его.
Jean-Baptiste DurainХочу, чтобы женщины воспринимали меня как зрелого мужчину. Иначе ощущаю себя полной штамповкой, понимаешь? Молодой, богатый, красавчик, с моторной лодкой... Так ужасно предсказуемо.
KateЛегко говорить «я тебя люблю», когда валяешься на дорогом белье. Намного сложнее — когда его нужно стирать.
KateСлушай, мы всего лишь недовольный сотрудник и его настойчивая жена, которые хотят вернуть своё.