Kate Я думаю, что нравится им гораздо важнее, чем любить. Любовь — это то, в что легко впасть. Нравиться — гораздо сложнее. Представь свою свадьбу как экзамен по вождению. Ты сдаёшь, проходишь, а потом начинаешь по-настоящему учиться водить. Или разбиваешься.
Manon Однажды мудрая женщина сказала мне: можно любить мужа, но нужно ещё и уважать его.
Kate Ты знаешь, я вдвое старше тебя.
Jean-Baptiste Durain Что тут скажешь? Мне нравятся женщины постарше.
Kate Зачем в профиле врать?
Jean-Baptiste Durain Хочу, чтобы женщины воспринимали меня как зрелого мужчину. Иначе ощущаю себя полной штамповкой, понимаешь? Молодой, богатый, красавчик, с моторной лодкой... Так ужасно предсказуемо.
Kate Легко говорить «я тебя люблю», когда валяешься на дорогом белье. Намного сложнее — когда его нужно стирать.
Kate Слушай, мы всего лишь недовольный сотрудник и его настойчивая жена, которые хотят вернуть своё.
Richard Ты не сказал, что бывшая жена.
Jean-Baptiste Durain Шампанское — это никогда не рано. Всегда поздно.
Richard Ну что, ты ничего не чувствуешь, Кейт?
Kate Да, страх.
Doreen У тебя осмотр простаты в два.
Richard Буду скучать по этим нашим маленьким разговорам, Дорин.
Richard Безумная, глупая, дурацкая... но блестящая идея.
Richard Я мог убить монахиню! Даже не одну. Целую кучу мёртвых монахинь.
Richard [спрашивает про её работу преподавателем] Как там у тебя на работе?
Kate Плохо платят.
Richard Какие студенты?
Kate Без мотивации.
Kate Чтобы разрушить брак, нужно двоим, и я сыграла свою роль.
Richard [последние слова]
Richard Я обожаю тебя.
Matt Я просто в восторге от моих новых гламурных родителей!
Kate [своей дочери] Всегда стирай джинсы вывернутыми наизнанку.
