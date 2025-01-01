Я думаю, что нравится им гораздо важнее, чем любить. Любовь — это то, в что легко впасть. Нравиться — гораздо сложнее. Представь свою свадьбу как экзамен по вождению. Ты сдаёшь, проходишь, а потом начинаешь по-настоящему учиться водить. Или разбиваешься.