Цитаты из фильма Великая стена

Цитаты из фильма Великая стена

William Меня дважды оставляли умирать... не повезло.
Ballard Кем?
William Теми, кто меня бросил!
William Я сражался за Гарольда против данов. Я спас жизнь герцога. Сражался за него до самой смерти. Сражался за Испанию против франков. Сражался за франков против Булонского войска. Я сражался за Папу. Много знамен.
William Для нас честь быть удостоенными чести.
Tovar Это всё, на что ты способен?
Tovar Амого, только ты мог таскать в пустыне этот дурацкий магнит.
William Я могу сделать из него компас.
Командир Лин Мэй Я отпускаю тебя.
Уильям Вот я и здесь.
William Есть шанс?
Strategist Wang Он только один. Убить Королеву. Убить Королеву, или мы все умрём.
Tovar [Уильяму] Ты думаешь, они видят в тебе героя? Мужчину с честью? Может, ты и можешь их обмануть, но я знаю, кто ты на самом деле. Ты знаешь, кто ты. Вор, лжец и убийца. Ты никогда не сможешь исправить того, что натворил. И ты никогда ничем не станешь.
Commander Lin Mae Почему ты перешёл через Стену?
William Синжэнь... я правильно сказал?
Commander Lin Mae Спасибо.
William В последний раз, когда я тебя видел, ты оставил меня умирать.
Tovar А до этого я спас тебе жизнь!
Ballard Таотэи вернутся... когда барабаны позовут в бой, стражи покинут свои посты и займут позиции на Стене... вот тогда — наш момент.
William Посмотри на эту армию... ты когда-нибудь видел что-то подобное?
Tovar Невероятно.
Commander Lin Mae [о Уильяме] Такие люди, как он, могут многому нас научить.
Ballard [о Уильяме и Лин] Ему стоит быть осторожным, она здесь очень могущественна.
Tovar Тогда это честная борьба.
Commander Lin Mae Зачем вы здесь?
William Мы пришли торговать.
Commander Lin Mae Лжёте. Вы воры!
Commander Lin Mae Человек должен научиться доверять, прежде чем ему начнут доверять.
