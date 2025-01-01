[Уильяму]

Ты думаешь, они видят в тебе героя? Мужчину с честью? Может, ты и можешь их обмануть, но я знаю, кто ты на самом деле. Ты знаешь, кто ты. Вор, лжец и убийца. Ты никогда не сможешь исправить того, что натворил. И ты никогда ничем не станешь.