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Одно из самых прочных рукотворных чудес света, часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Великая Китайская стена – легло в основу американо-китайского фильма «Великая стена» режиссера Чжана Имоу. Произведение по своей стилистике напоминает больше легенду с претензией на историческую достоверность и возможность еще раз затронуть проблематику Европейско-Азиатских отношений. Кадр из фильма «Великая стена» В центре легенды находится история Великой…