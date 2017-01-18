Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великая стена Великая стена
Киноафиша Фильмы Великая стена Отзывы о фильме «Великая стена»
The Great Wall Великая стена 2016 / США
7.6 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Великая стена»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Одно из самых прочных рукотворных чудес света, часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Великая Китайская стена – легло в основу американо-китайского фильма «Великая стена» режиссера Чжана Имоу. Произведение по своей стилистике напоминает больше легенду с претензией на историческую достоверность и возможность еще раз затронуть проблематику Европейско-Азиатских отношений. Кадр из фильма «Великая стена» В центре легенды находится история Великой…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Кирилл Лапа 18 января 2017, 16:35
Оценка
Фильм просто огонь . настолько все вместе и традиции и какие-то зелененькие пожиратели аватара. И как порох попал к нам
18 января 2017, 16:35 Ответить
Лайна Дьякону 5 февраля 2017, 23:09
Женщинам-полководцам в Древнем Китае - да!
5 февраля 2017, 23:09 Ответить
jyl6984 17 февраля 2017, 15:47
Оценка
Фильм просто нереальный! Динамичный и очень красивый!! Пошла бы даже ещё раз! 10 из 10!
17 февраля 2017, 15:47 Ответить
Светлана Кульнева 19 февраля 2017, 14:10
Оценка
Фильм огонь! Хорошие спецэффекты, смотрится на одном дыхании. Не пожалеете, если сходите!!!
19 февраля 2017, 14:10 Ответить
Анна Кирсанова 19 февраля 2017, 20:09
Оценка
Согласна с комментариями! Фильм просто завораживает, невозможно оторваться, зрелищный, красивый, яркий, хорошая игра актёров, красивые все артисты, есть и юмор и бесстрашие, очень советую пойти, особенно в 3 D стрелы, копья, щиты летят прямо на вас, хочется отклониться в сторону! Полностью погружаешься в ту реальность, сопереживаешь! Десять баллов!
19 февраля 2017, 20:09 Ответить
петр кунченко 23 февраля 2017, 22:10
Мне 40лет.Один из лучших фильмов которые я смотрела.Сходила бы еще не один раз.
23 февраля 2017, 22:10 Ответить
Инна Дудукалова 24 февраля 2017, 12:04
Очень понравился
24 февраля 2017, 12:04 Ответить
Natali6502 24 февраля 2017, 21:23
Отличный фильм, очень красивая картинка,непрерывный экшен, интересная фэнтези история. 👏
24 февраля 2017, 21:23 Ответить
Лилия Самойлова 27 февраля 2017, 16:06
Оценка
Фильм Мега крутой! Спецэффекты , юмор, мистика, игра актёров, костюмы, в целом выливаются в просто шикарнейшую картину! 100% хит, давно от дочери 9 лет не слышала восторженных отзывов)
27 февраля 2017, 16:06 Ответить
Daniil Gudzhev 27 февраля 2017, 19:51
Оценка
Согласен, фильм реально крутой))) очень красивые костюмы, декорации...
очень достойный фильм, и действительно смотрится на одном дыхании.
27 февраля 2017, 19:51 Ответить
3lik 6 марта 2017, 22:14
честно говоря - шел нехотя - на составить компанию другу)))
но фильм затянул - и оставил приятные впечатления!!!
без советов - просто к просмотру- красиво - с выдумкой - местами даже ууух ))
6 марта 2017, 22:14 Ответить
Михаил Смотрин 12 марта 2017, 06:56
Оценка
На один просмотр.
Красивый видеоряд, тривиальные звуковые эффекты и сопровождение, компьютерная графика довольно низкого качества, но ее много, к середине фильма успеет примелькаться.
Поскольку сценарий коленочный, актёрам своё мастерство не в чем было продемонстрировать. Местами есть что-то типа шуток. Я улыбался. Будет акт героизма (не один раз, сценарий только на этом и стоит), девушкам будет интересно пищать и закрывать глаза.
Если некуда потратить тысячу рублей - бери друзей, иди смотреть. Одному идти смысла нет, ибо уг под пиво.
12 марта 2017, 06:56 Ответить
Ирина 14 марта 2017, 12:59
Оценка
Можно порадоваться за китайский кинематограф. Насколько помню, американская киноиндустрия уже делала что-то подобное, когда получалось голливудское кино, но уже "не такое", с иным взглядом, новыми находками, на ступеньку выше.
14 марта 2017, 12:59 Ответить
Андрей 20 июня 2017, 10:13
Оценка
странный фильм!
на один раз нормально, посмотрел и забыл!
странная роль и персонаж Деффо, странные костюмы и образы "стражей стены", в общем, при просмотре были только вопросы - лучше бы что-то биографическое о Стене сняли!
слишком много компьютерной графики!
3\10
20 июня 2017, 10:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 11 комментариев
Русский крест
Русский крест 2 комментария
Другая история 1 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 383 комментария
Легионы тьмы
Легионы тьмы 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 22 комментария
Ночь в магазине ужастиков
Ночь в магазине ужастиков 23 комментария
Реально нереальная история 2 комментария
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 7 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 19 комментариев
Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие 2 комментария
Доктор
Доктор 2 комментария
Иммигрант 4 комментария
Прямой эфир
Прямой эфир 4 комментария
Крик 6
Крик 6 13 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 5 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши