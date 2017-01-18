Одно из самых прочных рукотворных чудес света, часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Великая Китайская стена – легло в основу американо-китайского фильма «Великая стена» режиссера Чжана Имоу. Произведение по своей стилистике напоминает больше легенду с претензией на историческую достоверность и возможность еще раз затронуть проблематику Европейско-Азиатских отношений. Кадр из фильма «Великая стена» В центре легенды находится история Великой…
очень достойный фильм, и действительно смотрится на одном дыхании.
но фильм затянул - и оставил приятные впечатления!!!
без советов - просто к просмотру- красиво - с выдумкой - местами даже ууух ))
Красивый видеоряд, тривиальные звуковые эффекты и сопровождение, компьютерная графика довольно низкого качества, но ее много, к середине фильма успеет примелькаться.
Поскольку сценарий коленочный, актёрам своё мастерство не в чем было продемонстрировать. Местами есть что-то типа шуток. Я улыбался. Будет акт героизма (не один раз, сценарий только на этом и стоит), девушкам будет интересно пищать и закрывать глаза.
Если некуда потратить тысячу рублей - бери друзей, иди смотреть. Одному идти смысла нет, ибо уг под пиво.
на один раз нормально, посмотрел и забыл!
странная роль и персонаж Деффо, странные костюмы и образы "стражей стены", в общем, при просмотре были только вопросы - лучше бы что-то биографическое о Стене сняли!
слишком много компьютерной графики!
3\10
Авторизация по e-mail