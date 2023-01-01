Смотрите на
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кровь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Великая стена
Великая стена, 2016: актеры и роли
The Great Wall
Великая стена
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Великая стена, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу
Zhang Yimou
В ролях
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Энди Лау
Andy Lau
Эдди Пэн
Eddie Peng
Лухан
Luhan
Чжан Ханьюй
Zhang Hanyu
Цзин Тянь
Jing Tian
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Клипмейкеры
Написать отзыв
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк