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Дата рождения
20 апреля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Лухана
Родился 20 апреля 1990 года. Пекин, Китай.
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Фильмография Лухана
Великая стена
триллер, мистика
2016, США
7.0
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