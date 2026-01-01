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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лухан
Luhan
Киноафиша
Персоны
Лухан
Лухан
Luhan
Дата рождения
20 апреля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Лухана
Родился 20 апреля 1990 года. Пекин, Китай.
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Популярные фильмы
7.7
Кроссфаер
(2020)
6.7
Великая стена
(2016)
0.0
Воин судьбы
(2017)
Фильмография Лухана
7.7
Кроссфаер
драма, боевик, спорт, дорама
2020, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Воин судьбы
драма, боевик, мелодрама
2017, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Великая стена
The Great Wall
триллер, мистика
2016, США
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Рецензия
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