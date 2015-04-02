Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Не угаснет надежда
Отзывы о фильме «Не угаснет надежда»
All Is Lost
Не угаснет надежда
2013 / США
Трейлер
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Не угаснет надежда»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
В фильме красивые и берущие за душу последние минут пять. В остальном это пособие по выживанию в экстремальной ситуации.
Рэдфорд молча, солидно, с достоинством, терпит бедствие. Есть, правда, один эмоциональный монолог, состоящий из четырех англ. букв.
Скучно и непонятно, зачем снимали.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Криштиану
2 апреля 2015, 12:51
Сюжет немножко напоминает "Жизнь Пи"..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сурово, без слов, по мужски. 8\10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Похоже на Гравитацию уже больше. Я думал он начнет бухать✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 20/01/2014 - 01:32:07):
Я бы посмотрел сколько бы ты часов качала бы помпой насос в ручную.✊ ✊ час, может два? Потом бы у тебя рука просто на два дня перестала бы двигаться. Так что вполне резонно, если ты откачал воду до совершенно безопасного уровня, то можно и отдохнуть.Брился он минуту, и то скорее всего, потому что у Рэтфорда фишка, типа он всегда бритый. Но суть в том, что нужно два часа чем то занимать время в фильме, пусть даже перечитыванием пособия по навигации. Разговоров там нет, действия тоже не очень много. Но это тоже самое что говорить про Гравитацию, "типа не может Балолок летать на огнетушителе в открытом космосе"✊ ✊ - ну блин понятно что не может. ЭТО ЖЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ! Я от души по переживал за Роберта нашего старикана. А тем более нигде в фильме и не сказано что он професиональный яхтсмен, может он купил лодку на сайте, да и свалил от жены подумать\ по бухать спокойно✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я кстати не понимаю, почему на это кино, нет шквала мнений от постояльцев??!! Вы все Хоббита пересматриваете что ли? Или в Питере не идет это?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 19:50:21):
Сударыня!), я просто не знал что вы это вы✊ .Каюсь. 1991 был трудный год для нашей страны,возможно те трудности показались вам тогда мелочью (имею ввиду помпу), по сравнению с масштабами страны. Дело молодое. Сам могу сказать что то только не качал (помпы, гантели, гаечные ключи), ✊ это трудно, рука устает, как ни крути. Возможно мужская часть вашего крейсера, помогала вам с помпой хоть иногда. Хотя уже не удивлюсь, что вы сеньорита, ходили в кругосветку в одиночку ✊ . Рэтфорда, не могу назвать неудачником, даже если бы он утопил авианосец. Для меня важно не ЧТО, а КАК✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 22/01/2014 - 21:26:50):
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 22:08:09):
✊ ✊
шпангоуты, грот-мачты, всех на рею!✊ Рекомендую моторный катамаран✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я вообще то считаю, что все проблема Рэтфорда, была в том что он перепутал ящики. Да, да, вместо ящика с бурбоном, он нечаянно схватил МЧС-ящик. Из-за этого дико расстроился (это видно по мимике), и это был ключевой момент, вы все его пропустили. Он конечно не хотел выживать, или там прогуляться. Совершенно очевиден факт, его тотального, глубокого алкоголизма, и естественно ужасен (кошмарен), момент протрезвления (пробуждения), без капли бухла, по середине океана в резиновой лодке. По ставьте себя на его место, он же совершенно мог не помнить как туда попал. ✊ . И тут конечно не вызывает вопросов тот факт, что по пояс в воде он пошел спать, все логично, я тоже в ванной всегда засыпаю.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 23:02:48):
Что то не так, с текстом или это у меня?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, но мне было очень скучно смотреть....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Идеальное убийство
6 комментариев
Границы любви
1 комментарий
Кровь
3 комментария
Киллер-хранитель
1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
2 комментария
Корабль в Пусан
12 комментариев
Голиаф
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Рэдфорд молча, солидно, с достоинством, терпит бедствие. Есть, правда, один эмоциональный монолог, состоящий из четырех англ. букв.
Скучно и непонятно, зачем снимали.
Я бы посмотрел сколько бы ты часов качала бы помпой насос в ручную.✊ ✊ час, может два? Потом бы у тебя рука просто на два дня перестала бы двигаться. Так что вполне резонно, если ты откачал воду до совершенно безопасного уровня, то можно и отдохнуть.Брился он минуту, и то скорее всего, потому что у Рэтфорда фишка, типа он всегда бритый. Но суть в том, что нужно два часа чем то занимать время в фильме, пусть даже перечитыванием пособия по навигации. Разговоров там нет, действия тоже не очень много. Но это тоже самое что говорить про Гравитацию, "типа не может Балолок летать на огнетушителе в открытом космосе"✊ ✊ - ну блин понятно что не может. ЭТО ЖЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ! Я от души по переживал за Роберта нашего старикана. А тем более нигде в фильме и не сказано что он професиональный яхтсмен, может он купил лодку на сайте, да и свалил от жены подумать\ по бухать спокойно✊ ✊ ✊
Сударыня!), я просто не знал что вы это вы✊ .Каюсь. 1991 был трудный год для нашей страны,возможно те трудности показались вам тогда мелочью (имею ввиду помпу), по сравнению с масштабами страны. Дело молодое. Сам могу сказать что то только не качал (помпы, гантели, гаечные ключи), ✊ это трудно, рука устает, как ни крути. Возможно мужская часть вашего крейсера, помогала вам с помпой хоть иногда. Хотя уже не удивлюсь, что вы сеньорита, ходили в кругосветку в одиночку ✊ . Рэтфорда, не могу назвать неудачником, даже если бы он утопил авианосец. Для меня важно не ЧТО, а КАК✊
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 22:08:09):
✊ ✊
шпангоуты, грот-мачты, всех на рею!✊ Рекомендую моторный катамаран✊
Что то не так, с текстом или это у меня?✊
Авторизация по e-mail