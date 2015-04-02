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Не угаснет надежда Не угаснет надежда
Киноафиша Фильмы Не угаснет надежда Отзывы о фильме «Не угаснет надежда»
All Is Lost Не угаснет надежда 2013 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Не угаснет надежда»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
В фильме красивые и берущие за душу последние минут пять. В остальном это пособие по выживанию в экстремальной ситуации.

Рэдфорд молча, солидно, с достоинством, терпит бедствие. Есть, правда, один эмоциональный монолог, состоящий из четырех англ. букв.

Скучно и непонятно, зачем снимали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет немножко напоминает "Жизнь Пи"..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сурово, без слов, по мужски. 8\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Похоже на Гравитацию уже больше. Я думал он начнет бухать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 20/01/2014 - 01:32:07):

Я бы посмотрел сколько бы ты часов качала бы помпой насос в ручную.✊ ✊ час, может два? Потом бы у тебя рука просто на два дня перестала бы двигаться. Так что вполне резонно, если ты откачал воду до совершенно безопасного уровня, то можно и отдохнуть.Брился он минуту, и то скорее всего, потому что у Рэтфорда фишка, типа он всегда бритый. Но суть в том, что нужно два часа чем то занимать время в фильме, пусть даже перечитыванием пособия по навигации. Разговоров там нет, действия тоже не очень много. Но это тоже самое что говорить про Гравитацию, "типа не может Балолок летать на огнетушителе в открытом космосе"✊ ✊ - ну блин понятно что не может. ЭТО ЖЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ! Я от души по переживал за Роберта нашего старикана. А тем более нигде в фильме и не сказано что он професиональный яхтсмен, может он купил лодку на сайте, да и свалил от жены подумать\ по бухать спокойно✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я кстати не понимаю, почему на это кино, нет шквала мнений от постояльцев??!! Вы все Хоббита пересматриваете что ли? Или в Питере не идет это?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 19:50:21):

Сударыня!), я просто не знал что вы это вы✊ .Каюсь. 1991 был трудный год для нашей страны,возможно те трудности показались вам тогда мелочью (имею ввиду помпу), по сравнению с масштабами страны. Дело молодое. Сам могу сказать что то только не качал (помпы, гантели, гаечные ключи), ✊ это трудно, рука устает, как ни крути. Возможно мужская часть вашего крейсера, помогала вам с помпой хоть иногда. Хотя уже не удивлюсь, что вы сеньорита, ходили в кругосветку в одиночку ✊ . Рэтфорда, не могу назвать неудачником, даже если бы он утопил авианосец. Для меня важно не ЧТО, а КАК✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 22/01/2014 - 21:26:50):

Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 22:08:09):

✊ ✊

шпангоуты, грот-мачты, всех на рею!✊ Рекомендую моторный катамаран✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я вообще то считаю, что все проблема Рэтфорда, была в том что он перепутал ящики. Да, да, вместо ящика с бурбоном, он нечаянно схватил МЧС-ящик. Из-за этого дико расстроился (это видно по мимике), и это был ключевой момент, вы все его пропустили. Он конечно не хотел выживать, или там прогуляться. Совершенно очевиден факт, его тотального, глубокого алкоголизма, и естественно ужасен (кошмарен), момент протрезвления (пробуждения), без капли бухла, по середине океана в резиновой лодке. По ставьте себя на его место, он же совершенно мог не помнить как туда попал. ✊ . И тут конечно не вызывает вопросов тот факт, что по пояс в воде он пошел спать, все логично, я тоже в ванной всегда засыпаю.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Nadinst, 22/01/2014 - 23:02:48):

Что то не так, с текстом или это у меня?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, но мне было очень скучно смотреть....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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