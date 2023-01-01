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Не угаснет надежда Не угаснет надежда
Киноафиша Фильмы Не угаснет надежда Награды и номинации фильма Не угаснет надежда
All Is Lost Не угаснет надежда 2013 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Не угаснет надежда

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Барби
Барби
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После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
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