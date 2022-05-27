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Лянка Грыу
Лянка Грыу Lyanka Gryu
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Лянка Грыу

Lyanka Gryu

Дата рождения
22 ноября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Лянки Грыу

Лянка Георгиевна Грыу появилась на свет 22 ноября 1987 года в российской столице. Родители Лянки – оба актеры – развелись, когда она была совсем ребенком. Отца актриса почти не помнит. С раннего возраста Лянка увлекалась танцами, в 12 лет поступила в студию актерского мастерства при «Театре Луны». В течение четырех лет принимала участие в постановке «Фанта-инфанта», где сменила Чулпан Хаматову. Получила диплом ВГИКа. Первой большой ролью стала роль горничной Бекки в картине «Маленькая принцесса». Широкую известность у российских зрителей получила, воплотив образ избалованной дочери миллиардера Виолетты Бариновой в многосерийном музыкально-драматическом проекте «Обреченная стать звездой».

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Популярные фильмы

Американцы 8.1
Американцы (2013)
Феникс 7.8
Феникс (2023)
ФБР: Самые разыскиваемые преступники 7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники (2020)

Фильмография Лянки Грыу

СМЕРШ 4
СМЕРШ 4
детектив, военный, боевик 2026, Россия
Никто, кроме тебя
драма 2026, Россия
Лес
Лес
триллер 2026, Россия
Смотреть трейлер
СМЕРШ 3 6.6
СМЕРШ 3
детектив 2025, Россия
Все, что тебя касается 7.1
Все, что тебя касается Vsyo, chto tebya kasaetsya
комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Загляни ему в голову 7.1
Загляни ему в голову
криминал, триллер 2024, Россия
Феникс 7.8
Феникс
детектив 2023, Россия
Приказа умирать не было 6.4
Приказа умирать не было
драма, военный 2023, Россия
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Другие проекты Лянки Грыу
Неугомонный дух
16+

Неугомонный дух

Билеты
Новости о Лянке Грыу
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Стартовали съемки фильма «Все, что тебя касается» с группой «Звери»
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