Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лянка Грыу

Лянка Грыу

Лянка Грыу
Лянка Грыу
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Лянки Грыу

Лянка Георгиевна Грыу появилась на свет 22 ноября 1987 года в российской столице. Родители Лянки – оба актеры – развелись, когда она была совсем ребенком. Отца актриса почти не помнит. С раннего возраста Лянка увлекалась танцами, в 12 лет поступила в студию актерского мастерства при «Театре Луны». В течение четырех лет принимала участие в постановке «Фанта-инфанта», где сменила Чулпан Хаматову. Получила диплом ВГИКа. Первой большой ролью стала роль горничной Бекки в картине «Маленькая принцесса». Широкую известность у российских зрителей получила, воплотив образ избалованной дочери миллиардера Виолетты Бариновой в многосерийном музыкально-драматическом проекте «Обреченная стать звездой».

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Фильмография Лянки Грыу
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
комедия, драма 2020, Россия
7.0
Война принцессы
драма 2013, Россия
7.0
В спорте только девушки
В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.0
Детям до 16...
Детям до 16...
мелодрама 2010, Россия
7.0
Ищу тебя
Ищу тебя
драма 2010, Россия
2.0
Заходи - не бойся, выходи - не плачь!
Заходи - не бойся, выходи - не плачь!
комедия, мелодрама 2008, Украина
6.0
Возвращение мушкетеров
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический 2007, Россия
5.0
Жулики
Жулики
драма, комедия 2006, Россия
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Лянка Грыу о переезде в США ради актерской карьеры: «Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни» Знаменитость не планирует возвращаться на родину.
1 комментарий
28 сентября 2021 12:04
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши