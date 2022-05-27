Лянка Грыу

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Лянка Георгиевна Грыу появилась на свет 22 ноября 1987 года в российской столице. Родители Лянки – оба актеры – развелись, когда она была совсем ребенком. Отца актриса почти не помнит. С раннего возраста Лянка увлекалась танцами, в 12 лет поступила в студию актерского мастерства при «Театре Луны». В течение четырех лет принимала участие в постановке «Фанта-инфанта», где сменила Чулпан Хаматову. Получила диплом ВГИКа. Первой большой ролью стала роль горничной Бекки в картине «Маленькая принцесса». Широкую известность у российских зрителей получила, воплотив образ избалованной дочери миллиардера Виолетты Бариновой в многосерийном музыкально-драматическом проекте «Обреченная стать звездой».
Последнее обновление информации: 27.05.2022