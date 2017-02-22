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Илья Глинников
Илья Глинников
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Илья Глинников
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Дата рождения
19 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Личные связи
Аглая Тарасова
Состояли в отношениях
Биография Илья Глинников
Родился 19 сентября 1984 года. Новомосковск, Тульская область, Россия.
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Фильмография Илья Глинников
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Залетчики
комедия
2014, Россия
4.0
В спорте только девушки
комедия, спорт
2013, Россия
7.0
Домоправитель
комедия
2013, Украина
6.0
Туман
военный, драма, фантастика
2010, Россия
5.0
Первая любовь
мюзикл, семейный, драма
2008, Россия
7.0
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Прошел закрытый показ фильма «Любовь без ограничений» для учеников Киношколы «Без границ»
Вчера в реабилитационном центре «Преодоление» состоялся закрытый показ комедии «Любовь с ограничениями» и встреча со съемочной группой для учеников первой российской
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22 февраля 2017 19:04
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Аглая Тарасова
Aglaya Tarasova
Состояли в отношениях
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