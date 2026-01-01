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Надежда Лумпова
Nadezhda Lumpova
Киноафиша
Персоны
Надежда Лумпова
Надежда Лумпова
Nadezhda Lumpova
Дата рождения
15 ноября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Театр Эстрады
Театр Наций
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Биография Надежды Лумповой
Родилась 15 ноября 1989 года. Соликамск, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.6
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(2014)
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(2015)
7.1
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(2022)
Фильмография Надежды Лумповой
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Лапин
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драма
2024, Россия
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Лимитчицы
мелодрама
2023, Россия
6.7
Алиса не может ждать
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2022, Россия
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6.6
Иван Семёнов: Школьный переполох
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
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2022, Россия
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Край надломленной луны
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драма
2022, Россия
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Другие проекты Надежды Лумповой
12+
Дядя Ваня
Билеты
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Билеты
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