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Фильмография
Юйчунь Ли
Li Yuchun
Киноафиша
Персоны
Юйчунь Ли
Юйчунь Ли
Li Yuchun
Дата рождения
10 марта 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Чэнду, Китай
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Телохранители и убийцы
(2009)
6.2
Врата дракона
(2011)
5.3
Охота на монстра 2
(2018)
Фильмография Юйчунь Ли
5.3
Охота на монстра 2
Monster Hunt 2 / Zhuo yao ji 2
фантастика, комедия, приключения
2018, Китай
6.2
Врата дракона
Long men fei jia
приключения, боевик
2011, Китай
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7.1
Телохранители и убийцы
Shi yue wei cheng
исторический, боевик, драма
2009, Гонконг / Китай
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