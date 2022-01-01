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Фундаменталист поневоле
Фундаменталист поневоле, 2012: актеры и роли
The Reluctant Fundamentalist
Фундаменталист поневоле
2012 / США / Великобритания / Катар
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Фундаменталист поневоле, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мира Наир
Mira Nair
В ролях
Риз Ахмед
Riz Ahmed
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Ом Пури
Om Puri
Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
Мартин Донован
Martin Donovan
Эшлин Хенсон
Ashlyn Henson
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