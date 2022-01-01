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Фундаменталист поневоле Фундаменталист поневоле
Киноафиша Фильмы Фундаменталист поневоле Фундаменталист поневоле, 2012: актеры и роли
The Reluctant Fundamentalist Фундаменталист поневоле 2012 / США / Великобритания / Катар
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фундаменталист поневоле, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мира Наир Мира Наир Mira Nair
В ролях
Риз Ахмед Риз Ахмед Riz Ahmed Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Ом Пури Ом Пури Om Puri Нелсан Эллис Nelsan Ellis Мартин Донован Мартин Донован Martin Donovan Эшлин Хенсон Ashlyn Henson
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