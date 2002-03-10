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Постер фильма Шаманы пустыни
6.2
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6.2

Шаманы пустыни

, 2002
Desert Saints
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Шаманы пустыни
6.2

О фильме

 Вокруг героя закручен сюжет этого добротного боевика с элементами триллера. Герой Сазерленда – неуловимый киллер, работающий настолько безупречно, что ФБР вот уже пятнадцать лет безуспешно гоняется за ним по всей стране, но, собрав на преступника пухлое досье, никак не может его прищучить. Жертвами наемного убийцы становятся люди высокопоставленные, окруженные целым штатом охраны, но расследование убийств неизменно приводит к другому человеку - женщине, каждый раз новой и мертвой. Все дело в том, что Артур Бэнкс предпочитает поручать все подготовительные мероприятия охмуренным им для этой самой цели дамочкам, которым он обещает золотые горы, а затем без колебания пускает в расход. Но с малышкой по имени Бэнни выходит осечка. Путешествующая автостопом красотка не намерена ничего делать бесплатно. Что же сделает хитрый умник, когда поймет, насколько сильно он в ней ошибся?

В ролях

Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Артур Бэнкс
Бет Грант
Бет Грант
Lou
Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс
Бенни Харпер
Лесли Стефансон
Agent Donna Marbury
Рэйчел Тикотин
Рэйчел Тикотин
Dora
Джейми Шеридан
Джейми Шеридан
Agent George Scanlon
Brent Roam
Concierge
Shawn Woods
Larson
Christopher Bersh
Thug in Black
Zach Chapman
Officer
Режиссер Ричард Гринберг
Сценарист Ричард Гринберг, Wally Nichols
Композитор Ричард Марвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 10 марта 2002
Дата выхода
18 сентября 2002 Германия 12
18 сентября 2002 Испания
10 марта 2002 США
MPAA R
Производство City Heat Productions, Hollywood Caterers, Prufrock Pictures
Другие названия
Desert Saints, Anthropokynigito stin erimo, Assassino de Aluguel, Balas en el desierto, Conducta homicida, Conduta Homicida, FBI:n takaa-ajama, Mõrvarlik käitumine, Narzędzia zbrodni, Sivatagi szentek, Светии на пустинята, Шаманы пустыни, キーファー・サザーランド IN ガンブラスト, Wüstenheilige, Desert Saints - In der Wüste des Todes

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb

Цитаты

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Отзывы о фильме

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