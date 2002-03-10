Вокруг героя закручен сюжет этого добротного боевика с элементами триллера. Герой Сазерленда – неуловимый киллер, работающий настолько безупречно, что ФБР вот уже пятнадцать лет безуспешно гоняется за ним по всей стране, но, собрав на преступника пухлое досье, никак не может его прищучить. Жертвами наемного убийцы становятся люди высокопоставленные, окруженные целым штатом охраны, но расследование убийств неизменно приводит к другому человеку - женщине, каждый раз новой и мертвой. Все дело в том, что Артур Бэнкс предпочитает поручать все подготовительные мероприятия охмуренным им для этой самой цели дамочкам, которым он обещает золотые горы, а затем без колебания пускает в расход. Но с малышкой по имени Бэнни выходит осечка. Путешествующая автостопом красотка не намерена ничего делать бесплатно. Что же сделает хитрый умник, когда поймет, насколько сильно он в ней ошибся?