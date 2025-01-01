Han SoloОн обучал новое поколение джедаев. Больше некому было этим заняться, и он взял это на себя. Всё шло хорошо, пока... один мальчишка, ученик, не предал его и не разрушил всё. Люк чувствовал себя виноватым. Он просто ушёл от всего.
Han SoloЯ сам раньше сомневался. Думал, что это всё ерунда. Магическая сила, которая удерживает добро и зло, тёмную и светлую стороны. Самое безумное — это правда. Сила, джедаи. Всё это правда.
Kylo RenПрости меня. Я снова это чувствую... Тягу к свету... Верховный лидер это чувствует. Покажи мне снова... Силу тьмы... И я не позволю ничему встать у нас на пути... Покажи мне... Дедушка... и я завершу... то, что ты начал.
[движется, чтобы показать шлем Дарта Вейдера]
Рэй[Кайло Рену]Ты. Ты боишься. Что никогда не станешь таким сильным, как Дарт Вейдер.
[По захвачен и приведён к Кайло Рену, который опускается на колено и пристально смотрит]
Титульный кадр/ползунокЛюк Скайуокер исчез. В его отсутствие из пепла Империи восстала зловещая ПЕРВАЯ ОРДЕНА, и она не успокоится, пока последний джедай Скайуокер не будет уничтожен. При поддержке РЕСПУБЛИКИ генерал Лея Органа возглавляет храброе СОПРОТИВЛЕНИЕ. Она отчаянно пытается найти брата Люка и заручиться его помощью, чтобы восстановить мир и справедливость в галактике. Лея отправила своего самого отважного пилота на секретную миссию на Джакку, где один старый союзник обнаружил зацепку о местонахождении Люка...
General HuxСегодня — конец Республики. Конец режима, который мирится с беспорядком. Прямо сейчас, в системе далеко отсюда, Новая Республика врет галактике, тайно поддерживая предательство отщепенцев Сопротивления. Эта свирепая машина, которую ты создал, на которой мы стоим, положит конец Сенату, их драгоценному флоту. Все оставшиеся системы преклонятся перед Первым Орденом и запомнят этот день как последний день Республики!
FinnЯ не из Сопротивления. Я не герой. Я штурмовик. Как все они, меня забрали у семьи, которую я никогда не узнаю. И воспитывали, чтобы я делал только одно. Но в своём первом бою я сделал выбор. Я не собирался убивать ради них. Поэтому я сбежал. И встретил тебя. И ты посмотрела на меня так, как никто никогда не смотрел. Мне было стыдно за то, кем я был. Но я порвал с Первым Орденом. Я никогда не вернусь. Рэй, иди со мной.
Maz KanataТо, что ты ищешь, не позади тебя... оно впереди. Я не джедай, но я знаю Силу. Она пронизывает и окружает всё живое. Закрой глаза... Почувствуй её... Свет... он всегда был здесь. Он поведёт тебя. Сабля. Возьми её.
ReyЯ больше никогда не возьму эту штуку в руки. Я не хочу иметь с этим ничего общего.
LeiaНе могу поверить, что я была так глупа, думать, что смогу найти Люка и вернуть его домой.
ReyОн — BB-единица с селеновым приводом и тепловым гиперсканером-виндикатором.
Kylo RenОн несёт часть навигационной карты. А у нас есть остальное. Добыто из архивов Империи, но нам нужна последняя часть. И, каким-то образом, ты убедил дроида показать её тебе. Тебя. Сборщика мусора.
Han SoloЭй! Какой-то муф-милкер поставил компрессор на зажигание.
ReyУнкар Плутт. Я тоже думала, что это ошибка. Он слишком сильно...
Кайло РенТы так одинока... Боишься уйти... Ночами не можешь уснуть... Ты воображаешь океан... Я вижу его... Вижу остров... И Хана Соло... Тебе кажется, что он тот отец, которого у тебя не было. Он бы тебя разочаровал.
Han SoloДумаешь, это случайность, что Чуи и я нашли «Сокола»? Если мы можем обнаружить его на сканерах, значит, Первая Орда совсем рядом. Хотим доставить BB-8 к Сопротивлению? Маз Каната — наш лучший шанс.
Маз КанатаЕдинственная борьба. С тёмной стороной. Сквозь века я видел, как зло принимает разные обличья. Ситхи. Империя. Сегодня это Первый Орден. Их тень распространяется по всей галактике. Мы должны им противостоять. Сражаться с ними! Все вместе.
Кайло Рен[Рей]Ты знаешь, я могу взять всё, что захочу.
C-3POГенерал, с сожалением сообщаю, что эта карта, извлечённая из BB-8, лишь частично сохранена. И что ещё хуже — она не совпадает ни с одной известной системой. У нас просто нет достаточной информации, чтобы найти Мастера Люка.