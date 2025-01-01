Меню
Хан Соло [садимся на борт Тысячелетнего Сокола] Чубакка... мы дома.
Han Solo Чем ты тут занимался, когда был на этой базе?
Finn Уборкой.
Han Solo Уборкой? Тогда как ты знаешь, как отключить щиты?
Finn Я не знаю. Я здесь только чтобы забрать Рэй.
Han Solo На нас возлагают надежды. На нас надеется вся галактика.
Finn Соло, мы справимся. Мы используем Силу.
Han Solo Силу так не используют!
Рей [Пытается использовать Силу, чтобы заставить охранника] Ты снимешь эти оковы и выйдешь из камеры с открытой дверью.
FN-1824 Что ты сказал?
Рей Ты снимешь эти оковы и выйдешь из камеры с открытой дверью.
FN-1824 Я затяну эти оковы, падаль с помойки.
[Кадр: Кайло Рен идёт по коридору, возвращаясь к камере, затем снова к Рену]
Рей [Сосредоточивается сильнее] Ты снимешь эти оковы и выйдешь из камеры с открытой дверью.
FN-1824 Я сниму эти оковы и выйду из камеры с открытой дверью.
[Он подчиняется приказу и, когда собирается выйти из камеры...]
Рей И ты бросишь оружие.
FN-1824 И я брошу оружие.
[из трейлера]
Люк Скайуокер Сила сильна в моей семье. У моего отца она есть. У меня есть. У моей сестры есть. И у тебя тоже есть эта сила.
Рей Это тот самый корабль, что пролетел Кессельский пробег за четырнадцать парсек?
Хан Соло Двенадцать!
[протяжно бормочет про себя с отвращением]
Хан Соло Четырнадцать.
Финн А как насчёт того корабля?
Рей Этот — хлам
[корабль взрывается]
Финн Хлама хватит
[показывает «Тысячелетний сокол»]
Финн [спрашивает про Фазму] Что нам с ней делать?
Хан Соло Там мусоропровод… или прессподборщик?
Финн [улыбается] Да. Есть такое.
Han Solo Бен!
Kylo Ren Хан Соло. Я долго ждал этого дня.
Han Solo Сними эту маску. Она тебе не нужна.
Kylo Ren Как ты думаешь, что ты увидишь, если я сниму?
Han Solo Лицо моего сына.
Kylo Ren Твой сын мёртв. Он был слабым и глупым, как его отец, поэтому я уничтожил его.
Han Solo Это то, во что Сноук хочет тебя заставить поверить, но это не так. Мой сын жив.
Kylo Ren Нет. Верховный лидер мудр.
Han Solo Сноук использует твою силу. Когда он получит то, что хочет, он раздавит тебя. Ты знаешь, что это правда.
Kylo Ren Слишком поздно.
Han Solo Нет, не поздно. Уходи отсюда со мной. Возвращайся домой. Мы скучаем по тебе.
Kylo Ren Меня разрывает на части. Я хочу избавиться от этой боли. Я знаю, что должен сделать, но не знаю, хватит ли у меня сил. Ты поможешь мне?
Han Solo Да. Что угодно.
Han Solo [BB-8 показывает Хану, Финну и Рэй карту, ведущую к Люку Скайуокеру] Эта карта не полная. Это всего лишь часть. С тех пор как Люк исчез, люди ищут его.
Rey Почему он ушёл?
Han Solo Он обучал новое поколение джедаев. Больше некому было этим заняться, и он взял это на себя. Всё шло хорошо, пока... один мальчишка, ученик, не предал его и не разрушил всё. Люк чувствовал себя виноватым. Он просто ушёл от всего.
Finn Ты знаешь, что с ним случилось?
Han Solo Было много слухов. Историй. Те, кто знал его лучше всех, думают, что он отправился искать первый храм джедаев.
Rey [с восторгом] Джедаи были настоящими?
Han Solo Я сам раньше сомневался. Думал, что это всё ерунда. Магическая сила, которая удерживает добро и зло, тёмную и светлую стороны. Самое безумное — это правда. Сила, джедаи. Всё это правда.
Kylo Ren Прости меня. Я снова это чувствую... Тягу к свету... Верховный лидер это чувствует. Покажи мне снова... Силу тьмы... И я не позволю ничему встать у нас на пути... Покажи мне... Дедушка... и я завершу... то, что ты начал.
[движется, чтобы показать шлем Дарта Вейдера]
Рэй [Кайло Рену] Ты. Ты боишься. Что никогда не станешь таким сильным, как Дарт Вейдер.
[По захвачен и приведён к Кайло Рену, который опускается на колено и пристально смотрит]
По Дамерон ...Сначала я говорю или ты? Сначала я?
Finn Слушай, Соло, я не уверен, во что мы вляпались...
Han Solo Ты только что назвал меня Соло?
Finn Прости. Хан. Мистер Соло. Ты должен знать, я большая шишка в Сопротивлении. А это ставит мне настоящую мишень на спину. Тут есть заговорщики? Типа сочувствующих Первому Порядку?
Han Solo Слушай, Большая шишка. У тебя ещё одна проблема. Женщины всегда узнают правду. Всегда.
Han Solo У меня дурное предчувствие.
Finn Хорошо. Спокойно. Спокойно.
Poe Dameron Я спокоен.
Finn Я разговариваю сам с собой.
[открывающая титульная картинка]
Титульный кадр/ползунок Люк Скайуокер исчез. В его отсутствие из пепла Империи восстала зловещая ПЕРВАЯ ОРДЕНА, и она не успокоится, пока последний джедай Скайуокер не будет уничтожен. При поддержке РЕСПУБЛИКИ генерал Лея Органа возглавляет храброе СОПРОТИВЛЕНИЕ. Она отчаянно пытается найти брата Люка и заручиться его помощью, чтобы восстановить мир и справедливость в галактике. Лея отправила своего самого отважного пилота на секретную миссию на Джакку, где один старый союзник обнаружил зацепку о местонахождении Люка...
Poe Dameron Поч- почему? Почему ты мне помогаешь?
Finn Потому что так правильно.
Poe Dameron Тебе нужен пилот.
Finn [с досадой] Мне нужен пилот.
[Во время видения Рей после прикосновения к световому мечу Люка]
Obi-Wan Kenobi Рей? Это твои первые шаги.
Maz Kanata Хан Соло!
[вся музыка и разговоры затихают]
Han Solo [тихо] Ох, блин.
[громче]
Han Solo Привет, Маз.
[музыка и разговоры возобновляются]
Maz Kanata Где мой парень?
Han Solo Чуи чинит «Тысячелетнего Сокола».
Maz Kanata Он мне нравится, этот вуки.
Finn Мы вернулись за тобой.
[Чубакa что-то говорит]
Finn Что он сказал?
Rey Что это была твоя идея.
[Рей обнимает Фина]
Rey Спасибо.
Finn Как ты смогла убежать?
Rey Не могу объяснить. И ты бы не поверил.
Han Solo Сначала сбегаем, потом обнимемся.
Han Solo Ладно. Как нам взорвать это? Всегда есть способ.
Leia Знаешь, как бы мы ни ссорились... мне всегда было больно видеть, как ты уходишь.
Han Solo Именно поэтому я так и сделал. Чтобы ты скучала.
Leia Я действительно скучала.
Chewbacca [рычит]
Han Solo О, правда? Тебе холодно?
Rey Это «Тысячелетний сокол»? Ты Хан Соло?
Han Solo Был им.
[Финн держит световой меч Люка Скайуокера]
Кайло Рен Этот световой меч... Он принадлежит мне.
Финн Давай, забирай.
Han Solo [подходит к Кайло Рену] БЕН!
Kylo Ren [останавливается и оборачивается] Хан Соло
Маз Каната [Рэй] Этот световой меч принадлежал Люку. А до него — его отцу. И теперь он зовёт тебя.
Кайло Рен Дроид... украл грузовик?
Han Solo У кого она была? Дюкен?
Rey Я украла её. У Ункара Платта. Он украл у парней Ирвинга, а те — у Дюкена.
Han Solo Которые украли у меня! Скажи ему, что Хан Соло только что навсегда вернул «Тысячелетнего Сокола».
Finn Хан Соло, генерал Повстанцев?
Rey Нет, контрабандист!
Finn Он разве не был героем войны?
Chewbacca [пожимает плечами] А-а-нет.
C-3PO [Р2-Д2] О, мой дорогой друг, как же я по тебе скучал.
Finn Ты сказал, что это ядовитый газ.
Rey Я это починила.
Finn Можешь починить обратно?
Finn Ты умеешь управлять истребителем TIE?
Poe Dameron Я могу управлять чем угодно.
Маз Каната [Фину] Если проживёшь достаточно долго, увидишь одни и те же глаза в разных людях. Я смотрю в глаза человеку, который хочет сбежать.
Финн Ты ничего обо мне не знаешь. Откуда я. Что я видел. Ты не знаешь Первого Ордена так, как знаю я. Они нас всех уничтожат. Всем нам нужно бежать.
Маз Каната Хм.
Финн [держит Фазму на мушке] Ты меня помнишь?
Капитан Фазма FN-2187.
Финн Больше нет. Теперь меня зовут Финн, и я командую. Теперь я командую, Фазма. Я командую.
Хан Соло [к Финну] Сними его. Сними его.
General Hux Сегодня — конец Республики. Конец режима, который мирится с беспорядком. Прямо сейчас, в системе далеко отсюда, Новая Республика врет галактике, тайно поддерживая предательство отщепенцев Сопротивления. Эта свирепая машина, которую ты создал, на которой мы стоим, положит конец Сенату, их драгоценному флоту. Все оставшиеся системы преклонятся перед Первым Орденом и запомнят этот день как последний день Республики!
Кайло Рен [Фину] ПРЕДАТЕЛЬ!
Rey Ты предлагаешь мне работу?
Han Solo Я не буду с тобой ласков. Платят мало.
Rey Ты предлагаешь мне работу.
Han Solo Я подумываю над этим.
Han Solo Если обидишь Чубакку, придётся иметь дело со мной!
Finn Обидеть? Он меня почти шесть раз убил!
[Чубакка хватает его за горло]
Finn [слабым голосом] И это нормально!
Han Solo Ты изменила причёску.
Leia Та же куртка.
Han Solo Нет, новая куртка.
[последние слова]
Leia Рей. Да пребудет с тобой Сила.
Finn Я не тот, кем ты меня считаешь.
Rey Финн, о чём ты?
Finn Я не из Сопротивления. Я не герой. Я штурмовик. Как все они, меня забрали у семьи, которую я никогда не узнаю. И воспитывали, чтобы я делал только одно. Но в своём первом бою я сделал выбор. Я не собирался убивать ради них. Поэтому я сбежал. И встретил тебя. И ты посмотрела на меня так, как никто никогда не смотрел. Мне было стыдно за то, кем я был. Но я порвал с Первым Орденом. Я никогда не вернусь. Рэй, иди со мной.
Rey Не уходи.
Finn Береги себя. Пожалуйста.
Kylo Ren Посмотри, как ты состарился.
Lor San Tekka С тобой случилось нечто гораздо хуже.
Kylo Ren Ты знаешь, зачем я пришёл.
Lor San Tekka Я знаю, откуда ты родом, до того как стал «Кайло Реном».
Kylo Ren Карта к Скайуокеру. Мы знаем, что ты её нашёл. И теперь отдашь Первому Ордену.
Lor San Tekka Первый Орден вырос из Тёмной стороны. Ты — нет.
Kylo Ren Я покажу тебе Тёмную сторону.
Lor San Tekka Ты можешь попытаться. Но ты не сможешь скрыть правду о своей семье.
Kylo Ren Ты так прав.
General Hux Верховный лидeр. Топливные элементы повреждены. Начался разрушение планеты.
Supreme Leader Snoke Немедленно покиньте базу и приведите ко мне Кайло Рена. Пришло время... завершить его обучение.
[из трейлера]
Лея Надежда сегодня не потеряна... она найдена.
[впервые видит Такодану]
Рей Я не думала, что во всей галактике столько зелени.
Finn [шёпотом BB-8] Ладно, между нами... я не из Сопротивления, понял?
[BB-8 отступает]
Finn Я просто пытаюсь уйти от Первого Ордена. Но если скажешь, где база, я первым доставлю тебя туда. Договорились?
[BB-8 наклоняет голову, раздумывая]
Finn Дроид, ну пожалуйста!
Leia [обращение к Хану Соло насчёт их сына, Кайло Рена] Люк — джедай, а ты — его отец.
Верховный лидер Сноук Произошло пробуждение. Ты чувствуешь это?
Кайло Рен Да.
Верховный лидер Сноук Тёмная сторона и светлая. Дроид, которого ты ищешь, находится на «Тысячелетнем соколе» в руках твоего отца, Хана... Соло.
Кайло Рен Он для меня ничто.
Верховный лидер Сноук Даже Рыцари Рена никогда не сталкивались с таким испытанием.
Кайло Рен Благодаря твоей подготовке меня не соблазнить.
Верховный лидер Сноук Поживём — увидим, Кайло Рен. Поживём — увидим.
Рей Мы ещё увидимся. Я верю в это.
[целует Финна в лоб]
Рей Спасибо тебе, друг мой.
[первые реплики]
Lor San Tekka Это положит начало исправлению ситуации. Я прошёл слишком большой путь и увидел слишком много, чтобы игнорировать отчаяние в галактике. Без джедаев не может быть равновесия в Силе.
Poe Dameron Именно благодаря вам у нас теперь есть шанс. Генерал давно за этим охотится.
Lor San Tekka О, генерал? Для меня она — настоящая королевская особа.
Poe Dameron Безусловно, она именно такая.
Chewbacca Чубакка, Финн, Рей: НЕТТТ!
Finn Вот это пилот!
C-3PO [вставляет между Ханом и Леей] Боже мой! Хан Соло! Это я, C-3PO. Наверное, ты меня не узнаёшь из-за красной руки.
C-3PO [поворачивается к Лее] Смотри-ка, кто это, ты видела кто... эм...
C-3PO [поворачивается обратно к Хану] Эм...
C-3PO [поворачивается снова к Лее] Эм... Извините, принц... генерал. Простите. Пойдемте, BB-8, быстро.
[BB-8 комментирует]
C-3PO Да. Мне нужно вернуть мою настоящую руку.
[из трейлера]
Кайло Рен Я исполню нашу судьбу.
Рей Что ты собираешься сделать?
Хан Соло То же, что всегда. Уговорить их отпустить меня.
[Чубакa рычит в ответ]
Хан Соло Да, у меня это всегда получается.
Han Solo Возможно, это тебе пригодится.
[протягивает бластер Рэй]
Rey Думаю, я сама справлюсь.
Han Solo Я знаю. Вот почему отдаю тебе. Бери. Умеешь с этим обращаться?
Rey Да. Нажимаешь на курок.
Han Solo Дело не только в этом. Тебе многому еще предстоит научиться.
Верховный лидер Сноук Разведчица... оказала тебе сопротивление?
Кайло Рен Она сильна в Силе.
Finn [на месте стрелка] Я справлюсь. Я справлюсь.
Rey [на месте пилота] Я справлюсь. Я справлюсь.
Finn [имеется в виду Хан] Разве он не был героем войны?
[Чубакка пожимает плечами и рычит]
Kylo Ren Мы ещё не закончили.
Rey Ты — монстр!
Kylo Ren Теперь мы одни. Хан Соло не спасёт тебя.
Рей Откуда ты?
[Биения BB-8]
Рей Засекречено, да? У меня тоже. Большая тайна.
Finn Мне нужна помощь с этой здоровенной волосатой штукой!
Rey Нам нужна твоя помощь.
Han Solo Моя помощь?
Rey Этот дроид должен как можно скорее попасть на базу Сопротивления.
Finn В нём карта к Люку Скайуокеру.
[Хан останавливается в удивлении]
Finn Ты — Хан Соло, который сражался вместе с Повстанцами.
[Хан медленно поворачивается к Финну]
Finn Ты его знаешь.
Han Solo Да. Я его знал. Я знал Люка.
[когда дверь взрывозащиты закрывается на одном из щупалец Рэттара, освобождая Фина]
Финн Он меня схватил! Но дверь...
Рей Повезло.
Han Solo Эй, можно я попробую?
[стреляет из лука Чубакки]
Han Solo Мне нравится эта штука.
Финн [Обращаясь к Чубакке после ответа Рей на его рычание] Ты понимаешь эту тварь?
Хан Соло А «эта тварь» тебя тоже понимает, так что будь осторожен.
Kylo Ren Тебе нужен учитель. Я могу показать тебе пути Силы.
Rey [тихо про себя] Сила?
Maz Kanata Дитя. Я вижу твои глаза. Ты уже знаешь правду. Тот, кого ты ждёшь на Джакку... он никогда не вернётся... Но... есть тот, кто ещё может.
Rey Люк.
Maz Kanata То, что ты ищешь, не позади тебя... оно впереди. Я не джедай, но я знаю Силу. Она пронизывает и окружает всё живое. Закрой глаза... Почувствуй её... Свет... он всегда был здесь. Он поведёт тебя. Сабля. Возьми её.
Rey Я больше никогда не возьму эту штуку в руки. Я не хочу иметь с этим ничего общего.
Leia Не могу поверить, что я была так глупа, думать, что смогу найти Люка и вернуть его домой.
Han Solo Лея.
Leia Не надо так.
Han Solo Что именно?
Leia Всё.
[Лея уходит]
C-3PO Принцессы.
Han Solo Я стараюсь помочь.
Leia Когда это хоть раз помогало? И не говори про Звезду смерти.
Rey Где я?
Kylo Ren Ты мой гость.
Rey Где остальные?
Kylo Ren Ты про убийц, предателей и воров, которых называешь друзьями? Будешь рад услышать, что я понятия не имею.
[пауза]
Kylo Ren Ты всё ещё хочешь меня убить.
Rey Так бывает, когда тебя охотится существо в маске.
[Кайло Рен снимает шлем]
Kylo Ren Расскажи про дроида.
Rey Он — BB-единица с селеновым приводом и тепловым гиперсканером-виндикатором.
Kylo Ren Он несёт часть навигационной карты. А у нас есть остальное. Добыто из архивов Империи, но нам нужна последняя часть. И, каким-то образом, ты убедил дроида показать её тебе. Тебя. Сборщика мусора.
Han Solo Эй! Какой-то муф-милкер поставил компрессор на зажигание.
Rey Ункар Плутт. Я тоже думала, что это ошибка. Он слишком сильно...
Han Solo Han Solo, Rey: ...нагружает гипердрайв.
Finn Куда мы идём?
Poe Dameron Мы возвращаемся на Джакку. Именно туда.
Finn Нет, нет, нет. Мы не можем возвращаться на Джакку. Нам нужно выбираться из этой системы.
Poe Dameron Мне нужно забрать своего дроида, прежде чем это сделает Первый Орден.
Finn Какого, дроида?
Poe Dameron Верно. Он — BB-юнит, оранжево-белый. Уникальный.
Finn Мне всё равно, какого он цвета! Никакой дроид не может быть настолько важен.
Poe Dameron Этот — может, приятель!
Finn Нам нужно как можно дальше уйти от Первого Ордена. Если вернёмся на Джакку — погибнем.
Poe Dameron У этого дроида есть карта, которая ведёт прямо к Люку Скайуокеру.
Finn Да ты шутишь!
Bala-Tik Канджиклаб тоже хочет вернуть свои деньги.
Han Solo Я никогда не заключал сделку с Канджиклаб!
Bala-Tik Скажи это Канджиклабу.
Han Solo [Банда Канджиклаб входит в другой конец коридора во главе с Личем] Tasu Leech. Рад тебя видеть.
Tasu Leech [переведено с инопланетного диалекта] Опять ошибаешься, Соло. Для тебя всё кончено.
Han Solo Парни, вы оба получите то, что я обещал. Я когда-нибудь вас подводил?
Bala-Tik Да.
Tasu Leech Дважды!
Han Solo [смотрит на Чубакку, который кивает] Когда был второй раз?
Poe Dameron Это моя куртка.
Finn Ох...
Poe Dameron Нет, нет, нет, нет. Оставь её себе. Она тебе к лицу. Ты хороший человек, Финн.
Han Solo [к BB-8] Двигайся, шарик.
Han Solo Следи за тягой. Мы уходим отсюда на гиперскорости.
Rey Изнутри ангара? Это вообще возможно?
Han Solo Я никогда не задаю этот вопрос, пока не сделаю.
[ратнар нападает на кабину «Тысячелетнего сокола», его огромная пасть закрывает лобовое стекло]
Han Solo Вот так я себе этот день не представлял.
Han Solo Откуда у тебя этот корабль?
Rey Аутпост Ниима.
Han Solo Джakku? Эта свалка?
Finn Спасибо! Свалка.
Han Solo [Чубакке] Говорил же, надо было дважды проверить западные пределы.
[после того, как они сбежали с Джакку на «Соколе», говорят быстро и почти одновременно]
Rey Отличный выстрел.
Finn Вот это пилотаж.
Rey Спасибо.
Finn Как ты это сделала?
Rey Не знаю.
Finn Тебя никто не учил?
Rey Я летала на кораблях, но с планеты никогда не уходила.
Finn Никто? Это было потрясающе.
Rey Твой последний выстрел — в точку.
Finn Ты меня подставил.
Rey Ты сбил его с одного выстрела!
Finn Неплохо.
Rey Это было идеально.
[Кайло Рен исследует разум Рей с помощью Силы]
Кайло Рен Ты так одинока... Боишься уйти... Ночами не можешь уснуть... Ты воображаешь океан... Я вижу его... Вижу остров... И Хана Соло... Тебе кажется, что он тот отец, которого у тебя не было. Он бы тебя разочаровал.
Рей Уйди из моей головы.
Han Solo Послушай меня, ладно? Я знаю, каждый раз, когда ты... Каждый раз, когда ты смотришь на меня, ты вспоминаешь о нём.
Leia Ты думаешь, я хочу забыть его? Я хочу вернуть его.
Han Solo Мы уже ничего не могли сделать. В нём слишком много Вейдера.
Leia Вот почему я хотел, чтобы он учился у Люка. Мне не следовало его отправлять. В тот момент я потерял его. В тот момент я потерял вас обоих.
Han Solo Мы оба справлялись с этим по-своему. Я вернулся к единственному, в чем когда-либо был хорош.
Leia Мы оба так сделали.
Han Solo Мы потеряли нашего сына. Навсегда.
Leia Нет. Это сделал Сноук. Он соблазнил нашего сына тёмной стороной. Но мы всё ещё можем его спасти. Я. Ты.
Han Solo Если Люк не смог до него достучаться, то как смогу я?
Leia Люк — джедай. Ты — его отец. В нём ещё есть свет, я это знаю.
Капитан Фазма Ты не можешь быть таким тупым, чтобы думать, что это будет легко. Мои войска ворвутся сюда и убьют всех вас.
Финн Я не согласен. Что нам с ней делать?
Хан Соло Здесь есть мусоропровод? Пресс для отходов?
Финн Да, есть.
Poe Dameron Как тебя зовут?
Finn FN-2187.
[пауза]
Finn Это единственное имя, которое мне дали.
Poe Dameron Ну, я так тебя называть не буду. Давай... FN... Буду звать тебя Финн. Как тебе такое?
Finn Да, Финн. Мне нравится.
Финн [полет к базе Старкиллер] Как мы прорвёмся внутрь?
Хан Соло Их щиты обновляются с микроскопической задержкой. Всё, что движется медленнее света, не пройдёт.
Финн Мы собираемся приземлиться со скоростью света?
Рей Так ты с Сопротивлением?
Финн [пауза, задумчиво] Конечно, да. Я с Сопротивлением, да.
[шёпотом]
Финн Я с Сопротивлением.
Рей Я никогда раньше не встречала бойца Сопротивления.
Финн Вот как мы выглядим. Некоторые из нас. Другие — по-другому.
Рей BB-8 говорит, что у него секретное задание. Ему нужно вернуться на вашу базу.
Финн Похоже, у него есть карта, которая ведёт к Люку Скайуокеру, и все её ищут.
Рей [шёпотом] Люк Скайуокер? Я думала, он миф.
Han Solo Думаешь, это случайность, что Чуи и я нашли «Сокола»? Если мы можем обнаружить его на сканерах, значит, Первая Орда совсем рядом. Хотим доставить BB-8 к Сопротивлению? Маз Каната — наш лучший шанс.
Finn Мы можем ей доверять, да?
Han Solo Спокойно, парень. Она управляет этим баром уже тысячу лет. Маз — дело привычки, так что дай-ка мне говорить. И ни в коем случае не пялись.
Rey Рей, Финн: В чём?
Han Solo Во всём.
Хан Соло Финн, осторожнее с этим. Там взрывчатка.
Финн Теперь ты мне говоришь?
Finn Я могу отключить щиты, но мне нужно быть там. На планете.
Han Solo [смотрит на Чуи] Мы доставим тебя туда.
Leia Хан, как?
Han Solo Если скажу, тебе не понравится.
Rey Я не знаю твоего имени.
Finn Финн, а как тебя зовут?
Rey Я — Рей.
[улыбается]
Kylo Ren Не знал, что на борту у нас лучший пилот Сопротивления. Удобно?
Poe Dameron [привязан к стулу для допроса] Не особо.
Kylo Ren Я впечатлен. Никому не удавалось вытянуть из тебя, что ты сделал с картой.
Poe Dameron Тебе стоит пересмотреть свои методы.
General Hux Верховный лидер Сноук был предельно ясен. Захватите дроида, если сможете, но уничтожьте, если придется.
Kylo Ren Насколько способны твои солдаты, генерал?
General Hux Я не потерплю, чтобы ты сомневался в моих методах.
Kylo Ren Очевидно, они мастера измены. Может, лидер Сноук должен подумать о клонированной армии.
General Hux Мои люди отлично обучены. Программа с рождения.
Kylo Ren Тогда для них не составит труда вернуть дроида целым и невредимым.
General Hux Будь осторожен, Рен, чтобы твои личные интересы не помешали приказам Лидера Сноука.
Kylo Ren Мне нужна эта карта. Ради твоего же блага... советую тебе ее достать.
Han Solo О, не говори, что тут Раттар вырвался на волю.
Finn Погоди, что? Ты только что сказал Раттары? Эй! Ты не перевозишь Раттаров на этом грузовом корабле, да?
Han Solo Я везу Раттаров. Отлично. Это Гвавианская банда смерти. Они, должно быть, вышли на нас с Нантуна.
Rey Что такое Раттар?
Han Solo Они большие и опасные.
Finn Ты слышала о резне на Триллии?
Rey Нет.
Finn Хорошо.
По Дэмерон [убегаем с Финном на истребителе TIE] Я всегда хотел полетать на таком. Ты умеешь стрелять?
Финн Бластеры — умею.
По Дэмерон Принцип тот же. Левым переключателем меняй ракеты, пушки и магимпульс. Правой прицеливайся, спуски — стреляй.
Финн Это очень сложно.
Han Solo [Рэй мчится мимо него в кабину «Сокола»] Эй, куда это ты?
Rey Ункар Плотт поставил ещё и топливный насос. Если мы его не запустим, никуда не уедем.
Han Solo Ненавижу этого типа.
Маз Каната У меня оно уже сто лет. Держала при себе.
[передаёт Световой меч Соло и Люку]
Хан Соло Откуда у тебя это?
Маз Каната Хороший вопрос — но не сейчас. Возьми. Найди своего друга.
Finn Рей, ты пилот. Ты можешь летать куда угодно. Зачем возвращаться? У тебя есть семья? Парень? Милый такой парень?
Rey Это не твоё дело, вот почему!
[отчаянно пытается найти воду в городе после путешествия по пустыне]
Финн Вода. Вода.
Торговец с Джакку [с сильным акцентом] Воды нет.
Финн Вода.
[ещё один торговец рычит]
Финн Есть вода?
[ещё один торговец говорит на инопланетном диалекте]
Poe Dameron Нас заметили. Нужно спрятаться.
Lor San Tekka Тебе нужно уйти.
Kylo Ren Где оно?
Poe Dameron Сопротивление тебя не испугается.
Kylo Ren Где — оно?
Finn А ты как?
Rey Мне нужно вернуться на Джakku.
Finn Вернуться на Джак-! Почему все хотят вернуться на Джakku?
Рей Какая драка?
Маз Каната Единственная борьба. С тёмной стороной. Сквозь века я видел, как зло принимает разные обличья. Ситхи. Империя. Сегодня это Первый Орден. Их тень распространяется по всей галактике. Мы должны им противостоять. Сражаться с ними! Все вместе.
Маз Каната Кто эта девчонка?
Supreme Leader Snoke Этот дроид скоро доставят Сопротивлению, и он приведёт их к последнему Джедаю. Если Скайуокер вернётся, восстанут новые Джедаи!
Han Solo Девчонка шарит!
C-3PO Карта — она полная!
Leia Люк!
Stormtrooper Сэр, бойцы Сопротивления. Нам нужно больше солдат.
Kylo Ren Выводите подразделение. Дроида забудьте. У нас есть всё, что нужно.
Rey Приготовься!
Finn Ладно. К чему? Мы правда это делаем?
Rey У них есть бластеры?
Finn Много.
Finn Это была ошибка.
Rey Огромная!
Рей [бегут по коридору] Как они выглядят?
Финн [поворачивает за угол и сталкивается лицом к лицу с Раттаром] Вот так они выглядят!
Han Solo [Рей отказывается от предложения Хана Соло] Жаль. Чубакке ты вроде нравишься.
Finn Что ты делаешь? Соло, что она делает?
Han Solo Не знаю, но это нехорошо.
Kylo Ren Девочка, о которой я так много слышал. Где этот дроид?
Han Solo Я видел его. Лея, я видел нашего сына. Он был здесь.
Han Solo Мы отключим щиты. Ты сможешь там работать? Что у тебя есть?
Finn Я справлюсь.
Han Solo Мне нравится этот парень.
Finn Я могу отключить щиты, но мне нужно быть там, на планете.
Han Solo Мы доставим тебя туда.
Leia Хан, как?
Han Solo Если я скажу, тебе не понравится.
Кайло Рен [Рей] Ты знаешь, я могу взять всё, что захочу.
C-3PO Генерал, с сожалением сообщаю, что эта карта, извлечённая из BB-8, лишь частично сохранена. И что ещё хуже — она не совпадает ни с одной известной системой. У нас просто нет достаточной информации, чтобы найти Мастера Люка.
Supreme Leader Snoke Если то, что ты говоришь про эту девушку, правда, приведи — её — ко — мне.
Чубакка Арррррррр!
Хан Соло Если я поднимусь выше, нас заметят!
Han Solo Не всё было плохо, правда? Было и... хорошее.
Leia Довольно неплохо.
Han Solo [улыбается] Некоторые вещи никогда не меняются.
Leia Верно. Ты всё ещё сводишь меня с ума.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Harrison Ford
Джон Бойега
Джон Бойега
John Boyega
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Daisy Ridley
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Питер Мэйхью
Peter Mayhew
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Донал Глисон
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Энди Серкис
Энди Серкис
Andy Serkis
Брайан Вернел
Брайан Вернел
Brian Vernel
Яян Рухьян
Yayan Ruhian
