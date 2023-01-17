Сансет бульвар, 1950

Скрываясь от кредиторов, начинающий сценарист Джо — У. Холден (1918-1981) — попадает в мрачный особняк на бульваре Сансет, районе обитания голливудской элиты. В странной хозяйке дома он узнает великую в прошлом звезду немого кино Норму Десмонд. Она мечтает о новом взлете на кино-Олимп и нанимает Джо отредактировать написанный ею под себя сценарий. Его работу, а потом и любовь она покупает дорогими подарками. За каждым их шагом наблюдает дворецкий Макс — Эрих фон Штрогейм (1885-1957) — мрачный истукан, околдованный опьяняющим миром прошлого, сохраненным внутри этого музея живых восковых фигур…