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Сансет бульвар Сансет бульвар
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Sunset Blvd

Сансет бульвар, 1950

1950 / США
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18 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Скрываясь от кредиторов, начинающий сценарист Джо — У. Холден (1918-1981) — попадает в мрачный особняк на бульваре Сансет, районе обитания голливудской элиты. В странной хозяйке дома он узнает великую в прошлом звезду немого кино Норму Десмонд. Она мечтает о новом взлете на кино-Олимп и нанимает Джо отредактировать написанный ею под себя сценарий. Его работу, а потом и любовь она покупает дорогими подарками. За каждым их шагом наблюдает дворецкий Макс — Эрих фон Штрогейм (1885-1957) — мрачный истукан, околдованный опьяняющим миром прошлого, сохраненным внутри этого музея живых восковых фигур…

6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 10 августа 1950
Возраст 16+
Режиссер
Билли Уайлдер
В ролях
Уильям Холден
Уильям Холден
Бастер Китон
Бастер Китон
Нэнси Олсон
Глория Суонсон
Глория Суонсон
Эрих фон Штрогейм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сансет бульвар 3 постера
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