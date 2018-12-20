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Глас Господа Глас Господа
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His Master's Voice

Глас Господа, 2018

2018 / Венгрия / Канада / Франция / Швеция / США
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15 голосов
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О фильме

Петер (Чаба Полгар) не имел контактов с отцом больше тридцати лет – что даже неудивительно, когда отец – учёный, работающий на засекреченных проектах и одержимый поисками инопланетного разума. Но случай заставляет Петера оставить привычные дела и пуститься в дальнюю американскую дорогу – на поиск отца (и поиск себя)...

Одноимённый роман Станислава Лема больше походит на развёрнутое философское эссе, изложенное самим героем – учёным, работающим в пустыне Невада над расшифровкой космического сигнала. Палфи, сохранив всю глубину первоисточника, превратил текст в захватывающий детективный фильм. Режиссёр от Бога, он бравирует и повествовательными техниками, и визуальными приёмами, его «Глас» – ослепительная сюрреалистическая мозаика. Но в основе её – очень человечная, затрагивающая каждого семейная тема. Простая и вечная.

6.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 декабря 2018
Возраст 16+
Режиссер
Дьёрдь Пальфи
В ролях
Чаба Полгар
Эрик Петерсон
Диана Кишш
Анджело Царукас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Глас Господа 2 постера
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