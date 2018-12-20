Глас Господа, 2018

Петер (Чаба Полгар) не имел контактов с отцом больше тридцати лет – что даже неудивительно, когда отец – учёный, работающий на засекреченных проектах и одержимый поисками инопланетного разума. Но случай заставляет Петера оставить привычные дела и пуститься в дальнюю американскую дорогу – на поиск отца (и поиск себя)...

Одноимённый роман Станислава Лема больше походит на развёрнутое философское эссе, изложенное самим героем – учёным, работающим в пустыне Невада над расшифровкой космического сигнала. Палфи, сохранив всю глубину первоисточника, превратил текст в захватывающий детективный фильм. Режиссёр от Бога, он бравирует и повествовательными техниками, и визуальными приёмами, его «Глас» – ослепительная сюрреалистическая мозаика. Но в основе её – очень человечная, затрагивающая каждого семейная тема. Простая и вечная.