Страна США

Продолжительность 1 час 29 минут

Год выпуска 2010

Премьера онлайн 26 января 2022

Премьера в мире 17 сентября 2010

MPAA R

Сборы в мире $801 206

Производство Big Beach, Cooper's Town Productions, Labyrinth Theater Company

Другие названия

Jack Goes Boating, Jack & Connie, Jack & Connie - Beginners in love, Jack csónakázni megy, Jack in Love, Jack meohav, Jack sa chystá vyplávať, Jack se chystá vyplout, Jack se îndrãgosteste, Jack uci plivati, Jack uczy się pływać, Jack'in Kayık Gezintisi, Rendez-vous l'été prochain, Soutaen sydämeesi, Una cita para el verano, Vejo Você no Próximo Verão, Voutia ston erota, Джек отправляется в плаванье, ジャック、舟に乗る