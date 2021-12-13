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Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид
Michael Stahl-David
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Майкл Сталь-Дэвид
Michael Stahl-David
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Дата рождения
28 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
178 см
Биография Майкла Сталь-Дэвида
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Фильмография Майкла Сталь-Дэвида
ЛБД
драма, биография
2016, США
6.0
Как раз под Рождество
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
6.0
Любовь или секс
комедия
2013, США
6.0
Конгресс
анимация, фантастика
2013, США
7.0
Девочки против мальчиков
триллер, драма
2012, США
4.0
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.0
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Премьера состоится через месяц.
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13 декабря 2021 10:57
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