RobotВ конце концов, всё имеет смысл. И всё находится в нашем разуме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JeffМы в Miramount хотим... хотим просканировать тебя. Всю тебя — твоё тело, твое лицо, твои эмоции, твой смех, твои слёзы, твои оргазмы, твоё счастье, твои депрессии, твои... страхи, желания. Мы хотим взять тебя на пробу, сохранить тебя, сохранить... всё это, это... это нечто, это нечто под названием... "Робин Райт".
Robin WrightЧто вы собираетесь делать с этим... этим, что зовёте Робин Райт?
JeffМы сделаем всё то, что твоя Робин Райт сделать не сможет.
Dylan TrulinerТы знаешь, о чём мои мечты, Робин? Робин? Ты видишь мои мечты?
Robin WrightЧетыре таракана играют в покер у тебя на коленях — это мечта?