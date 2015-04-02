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Гагарин. Первый в космосе
Отзывы о фильме «Гагарин. Первый в космосе»
Гагарин. Первый в космосе
2013 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
ничего так фильм подросткам для общего развития. гораздо интереснее было бы посмотреть как сложилась жизнь Гагарина после полета.
удивила фраза главного конструктора, что ему ему стыдно за то что он сам же и создал. и еще отец Юрия, который не в курсе, что его сын космонавт
2 апреля 2015, 12:51
0
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Довольно много в фильме странностей вроде кроссовок, напоминающих Adidas, на будущих космонавтах. Или когда Гагарин еще не приземлился, а на Красной площади уже во всю митингуют. Но зато в кинозале было довольно много детей, и теперь они хотя бы будут знать, что Гагарин - это не дедушка Леди Гаги.
Впечатлил момент вхождения в плотные слои атмосферы. Чуть самому дурно не стало.
Понравилась игра Проскурина в роли отца Гагарина. Он больше всех из фильма похож на человека из 60-х годов. Филиппов в роли Королева тоже убеждает, хотя сама роль несколько схематична. Наверное настоящий Королев иногда все-таки снимал шляпу с головы.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел
Хороший фильм,прежде всего в эмоциональном плане:сопереживаешь героям,распирает чувство гордости за страну
Возможно,несколько поверхностный:все-таки в реальности,наверное,все было более сложно,даже где-то трагично....
Хорошие актерские работы Михаила Филиппова,Надежды Маркиной,Виктора Проскурина
Исполнитель главной роли Ярослав Жалнин поразительно похож на Гагарина,такая же открытая улыбка
Засунуть этот кин в ограниченный прокат-плевок в душу россиянам
К чему тогда все эти разговоры о возрождении отечественного кино и патриотическом воспитании?!
2 апреля 2015, 12:51
0
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zoa1941
2 апреля 2015, 12:51
Добротный фильм в стиле советского времени. Многое открылось, какие-то вещи из прочитанного встали на свои места, стало все понятнее. Фильм полезный, смотрится на одном дыхании. Актеры играют великолепно! И Гагарин похож, особенно поразила игра отца Гагарина- талантливый актер. Прекрасно сыграл Королев - умное интересное лицо, харизматичен! Получила огромное удовольствие!
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Даже не сходил =)
2 апреля 2015, 12:51
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удивила фраза главного конструктора, что ему ему стыдно за то что он сам же и создал. и еще отец Юрия, который не в курсе, что его сын космонавт
Впечатлил момент вхождения в плотные слои атмосферы. Чуть самому дурно не стало.
Понравилась игра Проскурина в роли отца Гагарина. Он больше всех из фильма похож на человека из 60-х годов. Филиппов в роли Королева тоже убеждает, хотя сама роль несколько схематична. Наверное настоящий Королев иногда все-таки снимал шляпу с головы.
Хороший фильм,прежде всего в эмоциональном плане:сопереживаешь героям,распирает чувство гордости за страну
Возможно,несколько поверхностный:все-таки в реальности,наверное,все было более сложно,даже где-то трагично....
Хорошие актерские работы Михаила Филиппова,Надежды Маркиной,Виктора Проскурина
Исполнитель главной роли Ярослав Жалнин поразительно похож на Гагарина,такая же открытая улыбка
Засунуть этот кин в ограниченный прокат-плевок в душу россиянам
К чему тогда все эти разговоры о возрождении отечественного кино и патриотическом воспитании?!
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