Dom HemingwayА я скажу тебе, кто я. Я тот п#ц, кто откусит тебе нос зубами. Я тот п#ц, кто выпотрошит тебя тупым ножом для сыра и при этом запоёт Гилберта и Салливана. Я тот п#ц, кто свалит твоё трупыще в ледяное озеро и будет смотреть, как ты тонешь, словно дерьмо. Я — этот п#ц. Вот кто я.
Dom HemingwayОх, у меня голова раскалывается. Она чертовски раскалывается, Дикки. Как будто дискотека в моей голове. Как чертова манильская дискотека, полная трансвеститов и сосущих поросят.
Дом ХемингуэйФонтейн лучше пусть у себя в баре всё хорошо запасено.
Дики БлэкОн вырос в русском детдоме и по жизни убивает людей. Конечно, у него бар с отличным запасом.
Dom HemingwayЯ видел смерть. Я видел зло. Я видел огонь. Я видел дождь. Я видел одинокие дни, которые, казалось, никогда не кончатся. Ты меня не чёрт возьми не пугаешь! Я тебя п#з#ю!
Dom HemingwayМне тебя, чёрт возьми, убить надо было, но я лучше пивка выпью.
Dom HemingwayЯ Дом. Дом по-английски значит «неудачливый су## сын».
Дикки Блэк[имеется в виду девушка на велосипеде]Дом, я знаю, о чём ты думаешь, но это собственность Фонтейна.
LestorВидишь ли, есть часть меня, которая хочет затолкать тебя в багажник сестриного Приуса, отвезти на Канви-Айленд и зарыть тебя по самый толстый с#чий шей, покрыть твое жирное с#чье лицо котлетами и дать ночным тварям съесть тебя заживо, пока я буду смотреть.