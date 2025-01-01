Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дом Хемингуэй Цитаты из фильма Дом Хемингуэй

Цитаты из фильма Дом Хемингуэй

Paolina Я не знаю, кто этот человек.
Dom Hemingway А я скажу тебе, кто я. Я тот п#ц, кто откусит тебе нос зубами. Я тот п#ц, кто выпотрошит тебя тупым ножом для сыра и при этом запоёт Гилберта и Салливана. Я тот п#ц, кто свалит твоё трупыще в ледяное озеро и будет смотреть, как ты тонешь, словно дерьмо. Я — этот п#ц. Вот кто я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway Ох, у меня голова раскалывается. Она чертовски раскалывается, Дикки. Как будто дискотека в моей голове. Как чертова манильская дискотека, полная трансвеститов и сосущих поросят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дом Хемингуэй Фонтейн лучше пусть у себя в баре всё хорошо запасено.
Дики Блэк Он вырос в русском детдоме и по жизни убивает людей. Конечно, у него бар с отличным запасом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway Я видел смерть. Я видел зло. Я видел огонь. Я видел дождь. Я видел одинокие дни, которые, казалось, никогда не кончатся. Ты меня не чёрт возьми не пугаешь! Я тебя п#з#ю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway Мне тебя, чёрт возьми, убить надо было, но я лучше пивка выпью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway Я Дом. Дом по-английски значит «неудачливый су## сын».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дикки Блэк [имеется в виду девушка на велосипеде] Дом, я знаю, о чём ты думаешь, но это собственность Фонтейна.
Дом Хемингуэй Собственность — понятие относительное для вора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lestor Видишь ли, есть часть меня, которая хочет затолкать тебя в багажник сестриного Приуса, отвезти на Канви-Айленд и зарыть тебя по самый толстый с#чий шей, покрыть твое жирное с#чье лицо котлетами и дать ночным тварям съесть тебя заживо, пока я буду смотреть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway А вот, друзья мои, как вскрывают сейф!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dom Hemingway Ты, сук###! Моя невеста. Ты ничто иное, как язва, садовник в гору с слабыми яйцами. Ты — грязный воруга, вот кто ты есть. Думаешь, сможешь у меня украсть? У меня? У Дома Хемингуэя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evelyn Выглядишь отвратительно, но хоть стоишь на ногах — уже прогресс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hugh Что бы с тобой ни случилось, это точно было не красиво.
Dom Hemingway Несчастье. Меня постигло несчастье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше