Tom Jericho Она весит двадцать шесть фунтов, включая батарею, и её можно взять куда угодно. Машина «Энигма» — у немцев их тысячи.

Hammerbeck И что она делает?

Tom Jericho Она превращает обычные сообщения в абракадабру. Потом эту абракадабру передают в азбуке Морзе. На другом конце — другая машина «Энигма», которая переводит сообщение обратно в исходный текст.

Hammerbeck И у тебя есть своя.

Logie Да, любезно предоставленная польским шифровальным бюро.

Hammerbeck Так в чём проблема?

Tom Jericho Проблема? Проблема в том, что у машины сто пятьдесят миллионов миллионов миллионов вариантов шифровки — в зависимости от того, как настроишь эти три ротора и как подключишь эти штекеры. Нажимай одну и ту же клавишу хоть сто раз — результат всегда будет разный.

Hammerbeck А это «Шарк»?

Tom Jericho Нет. Нет, нет, нет, это та, что мы можем взломать. «Шарк» шифруется на специальной машине «Энигма» с четвёртым ротором, разработанной специально для подводных лодок — у неё около четырёх тысяч миллионов, *миллиардов* начальных настроек. И, эээ, мы её никогда не видели.