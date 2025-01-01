Меню
Цитаты из фильма Энигма

Mermagen Знаешь, без очков ты вовсе неплохо выглядишь.
Hester Wallace Знаешь, без очков ты тоже не так уж плоха.
Wigram Вы были удивлены, когда узнали, что адмирал Дёниц изменил погодный код?
Tom Jericho Ну, немцы всегда нервничали из-за Энигмы. Именно поэтому «Шарк» и вышел в море...
Wigram Но немцы считают, что Энигма — это непогрешимое устройство, потому что на расшифровку настроек одного дня потребовались бы тысячи лет, а настройки меняются каждый день. Но мы же не людей для этого используем, верно, мистер Джерихо?
Tom Jericho Нет.
Wigram Нет. И вот в этом и есть секрет внутри секрета: ваши вычислительные машины. День и ночь, клац-клац, запрограммированные по меню, составленному вашим удивительным мозгом, сужая бесконечные варианты до нескольких миллионов. И если кто-то расскажет немцам об этом... война будет проиграна.
Hester Wallace Отличная работа, мистер Джерико, отличная работа!
Tom Jericho При таких обстоятельствах, мисс Уоллес, думаю, можно перейти на имена.
Hester Wallace Хестер.
Tom Jericho Том.
Tom Jericho Мне нравятся числа, потому что в числах правда и красота — одно и то же.
Jozef 'Puck' Pukowski Скажи, мы что, надеемся, что подводные лодки найдут наш конвой?
Pinker Конечно, нет.
Baxter Я надеюсь.
[получает взгляды]
Pinker Т-ты не можешь этого иметь в виду!
Baxter Что? Пожертвовать конвоем, чтобы вернуться в «Шарк»? Конечно могу. Сколько людей Сталин уже пожертвовал? Миллион? Два? Это называется «большим благом».
Cave Сказано человеком, который сейчас не посреди Северной Атлантики.
Tom Jericho Пак и Клэр переспали...
Wigram Встречались, если тебе так нравится выражаться. Друг друга чуть не выпотрошили.
Tom Jericho Каждый день наши машины Typex нужно настраивать так же, как немцы настраивали свои "Энигмы". А вот разобраться с настройками — вот где самая сложная часть. Вот тут и вступают в дело криптоаналитики.
Hester Wallace Что нужно Клэр, чтобы расшифровать настройки?
Tom Jericho Ей нужна подсказка. Допустим, эта надгробная плита — шифр. Если я примерно знаю, кто здесь похоронен, то смогу понять, что значит этот код. Ты пытаешься подобрать настройки, а потом вводишь зашифрованное сообщение в "Энигму". Если выходит полный бред — настройки неверны. Если выходит "Мэри Джейн Хокинс" — значит, ты взломал "Энигму" на этот день.
Tom Jericho Ты понимаешь, о чём говоришь?
Skynner Том был на больничном последний месяц, так что я не думаю, что он полностью...
Tom Jericho Энигма — очень сложная шифровальная машина, а Шарк — её высший пилотаж. Так что... это не кроссворд из Таймс.
Tom Jericho Это ведь правда, не так ли? Катинская резня?
Wigram О, заткнись уже. Войну надо выиграть, и Сталин нам в этом помогает.
Tom Jericho Семнадцать сигналов — пока недостаточно.
Cave Так почему же, чёрт возьми, нет?
Tom Jericho Когда я закончу, нам придётся искать иголку в стоге сена. А если остановимся сейчас — придется искать иголку в ста тысячах стогов.
Tom Jericho Она весит двадцать шесть фунтов, включая батарею, и её можно взять куда угодно. Машина «Энигма» — у немцев их тысячи.
Hammerbeck И что она делает?
Tom Jericho Она превращает обычные сообщения в абракадабру. Потом эту абракадабру передают в азбуке Морзе. На другом конце — другая машина «Энигма», которая переводит сообщение обратно в исходный текст.
Hammerbeck И у тебя есть своя.
Logie Да, любезно предоставленная польским шифровальным бюро.
Hammerbeck Так в чём проблема?
Tom Jericho Проблема? Проблема в том, что у машины сто пятьдесят миллионов миллионов миллионов вариантов шифровки — в зависимости от того, как настроишь эти три ротора и как подключишь эти штекеры. Нажимай одну и ту же клавишу хоть сто раз — результат всегда будет разный.
Hammerbeck А это «Шарк»?
Tom Jericho Нет. Нет, нет, нет, это та, что мы можем взломать. «Шарк» шифруется на специальной машине «Энигма» с четвёртым ротором, разработанной специально для подводных лодок — у неё около четырёх тысяч миллионов, *миллиардов* начальных настроек. И, эээ, мы её никогда не видели.
Hammerbeck Чёрт возьми...
Claire Romilly Бедняжка. Я правда тебя задела, да?
Tom Jericho От этого я чувствую себя настоящим идиотом.
Hester Wallace Это не ты, кому Кестрел перехваты засунули в штаны.
Tom Jericho Сигнал... Мэри Джейн Хокинс!
Jozef 'Puck' Pukowski [с насмешкой] Оракул говорит.
Hester Wallace Кажется, я вращаюсь в бесконечном круге, мистер Джерико, от одного покровительственного мужчины к другому, и все время мне говорят, что я могу знать, а что — нет. Но на этом всё заканчивается.
Hester Wallace Ну, когда ты это узнала?
Tom Jericho Я знала. Просто... просто забыла.
Hester Wallace Забыла? А ты же гений.
Leveret Это старый карьер. Город построили из того, что выкопали.
Wigram В этом есть смысл — сделать одну яму из другой.
