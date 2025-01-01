WigramВы были удивлены, когда узнали, что адмирал Дёниц изменил погодный код?
Tom JerichoНу, немцы всегда нервничали из-за Энигмы. Именно поэтому «Шарк» и вышел в море...
WigramНо немцы считают, что Энигма — это непогрешимое устройство, потому что на расшифровку настроек одного дня потребовались бы тысячи лет, а настройки меняются каждый день. Но мы же не людей для этого используем, верно, мистер Джерихо?
WigramНет. И вот в этом и есть секрет внутри секрета: ваши вычислительные машины. День и ночь, клац-клац, запрограммированные по меню, составленному вашим удивительным мозгом, сужая бесконечные варианты до нескольких миллионов. И если кто-то расскажет немцам об этом... война будет проиграна.
WigramВстречались, если тебе так нравится выражаться. Друг друга чуть не выпотрошили.
Tom JerichoКаждый день наши машины Typex нужно настраивать так же, как немцы настраивали свои "Энигмы". А вот разобраться с настройками — вот где самая сложная часть. Вот тут и вступают в дело криптоаналитики.
Tom JerichoЕй нужна подсказка. Допустим, эта надгробная плита — шифр. Если я примерно знаю, кто здесь похоронен, то смогу понять, что значит этот код. Ты пытаешься подобрать настройки, а потом вводишь зашифрованное сообщение в "Энигму". Если выходит полный бред — настройки неверны. Если выходит "Мэри Джейн Хокинс" — значит, ты взломал "Энигму" на этот день.
Tom JerichoКогда я закончу, нам придётся искать иголку в стоге сена. А если остановимся сейчас — придется искать иголку в ста тысячах стогов.
Tom JerichoОна весит двадцать шесть фунтов, включая батарею, и её можно взять куда угодно. Машина «Энигма» — у немцев их тысячи.
HammerbeckИ что она делает?
Tom JerichoОна превращает обычные сообщения в абракадабру. Потом эту абракадабру передают в азбуке Морзе. На другом конце — другая машина «Энигма», которая переводит сообщение обратно в исходный текст.
Tom JerichoПроблема? Проблема в том, что у машины сто пятьдесят миллионов миллионов миллионов вариантов шифровки — в зависимости от того, как настроишь эти три ротора и как подключишь эти штекеры. Нажимай одну и ту же клавишу хоть сто раз — результат всегда будет разный.
HammerbeckА это «Шарк»?
Tom JerichoНет. Нет, нет, нет, это та, что мы можем взломать. «Шарк» шифруется на специальной машине «Энигма» с четвёртым ротором, разработанной специально для подводных лодок — у неё около четырёх тысяч миллионов, *миллиардов* начальных настроек. И, эээ, мы её никогда не видели.
Hester WallaceКажется, я вращаюсь в бесконечном круге, мистер Джерико, от одного покровительственного мужчины к другому, и все время мне говорят, что я могу знать, а что — нет. Но на этом всё заканчивается.