Амон Кабе
Амон Кабе
Дата рождения
11 июня 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
8.1
Волчьи дети Амэ и Юки
(2012)
Фильмография Амон Кабе
8.1
Волчьи дети Амэ и Юки
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
