Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Новости
Люк Гринфилд
Luke Greenfield
Киноафиша
Персоны
Люк Гринфилд
Люк Гринфилд
Luke Greenfield
Дата рождения
5 февраля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Манхассет, США
Биография Люк Гринфилд
Родился 5 февраля, 1972года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
Соседка
(2004)
6.9
Типа копы
(2014)
6.4
Взрослая неожиданность
(2008)
Фильмография Люк Гринфилд
6.3
Убойная суббота
Playdate
боевик, комедия
2025, США / Канада
Смотреть трейлер
6.1
Братаны
Half Brothers
комедия, драма
2020, Мексика
6.9
Типа копы
Let's Be Cops
комедия, боевик
2014, США
Смотреть трейлер
6.4
Жених напрокат
Something Borrowed
комедия, мелодрама
2011, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Взрослая неожиданность
Role Models
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
7
Соседка
The Girl Next Door
комедия, мелодрама
2004, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.1
Животное
The Animal
комедия
2001, США
Показать еще
Новости о Люк Гринфилд
Ребел Уилсон и Лесли Манн сыграют в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить