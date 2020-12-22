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Майкл Кейтон
Майкл Кейтон
Michael Caton
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Майкл Кейтон
Michael Caton
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Дата рождения
21 июля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Монто, Квинсленд, Австралия
Рост
185 см
Биография Майкла Кейтона
Родился 21 июля 1943 года. Монто, Квинсленд, Австралия.
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Фильмография Майкла Кейтона
Бараны
драма, комедия
2020, Австралия
6.0
Дарвин - конечная остановка
комедия, драма
2015, Австралия
7.0
Животное
комедия
2001, США
7.0
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Сэм Нил, Майкл Кейтон и овечки в трейлере фильма «Бараны»
Ремейк одноименной исландской ленты, которая выдвигалась на «Оскар».
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22 декабря 2020 13:34
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