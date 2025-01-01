Sgt. Sisk Дамы и господа, наш подозреваемый — не человек. Он в своей стихии в буше. Стрелять на поражение. Вопросы есть?

Mob Member О, да, да, у меня вопрос. Когда нам зажигать факелы?

Mob Member Ага, понятно. О, ещё вопрос. Допустим, гипотетически, если кто-то уже зажёг свой факел. Было бы круто, если бы он мог его не гасить, да?

Mob Member Отлично. Отлично.

Sgt. Sisk Если вопросов больше нет...

Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Если одна часть толпы отделится от другой, не должно ли быть место, где мы можем собраться? Может, секретное место, чтобы две группы могли соединиться и стать большой толпой снова.

Sgt. Sisk Оставайся с толпой.

Mob Member Оставайся с толпой. Ладно.

Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Разве этот парень не заслуживает справедливого суда?

Sgt. Sisk Ты — в конец толпы!

Mob Member «В конец толпы»? Что? Это моё место! Я пришёл раньше!