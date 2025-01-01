Меню
Sgt. Sisk Дамы и господа, наш подозреваемый — не человек. Он в своей стихии в буше. Стрелять на поражение. Вопросы есть?
Mob Member О, да, да, у меня вопрос. Когда нам зажигать факелы?
Sgt. Sisk Когда стемнеет.
Mob Member Ага, понятно. О, ещё вопрос. Допустим, гипотетически, если кто-то уже зажёг свой факел. Было бы круто, если бы он мог его не гасить, да?
Sgt. Sisk Да.
Mob Member Отлично. Отлично.
Sgt. Sisk Если вопросов больше нет...
Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Если одна часть толпы отделится от другой, не должно ли быть место, где мы можем собраться? Может, секретное место, чтобы две группы могли соединиться и стать большой толпой снова.
Sgt. Sisk Оставайся с толпой.
Mob Member Оставайся с толпой. Ладно.
Sgt. Sisk Верно.
Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Разве этот парень не заслуживает справедливого суда?
Sgt. Sisk Ты — в конец толпы!
Mob Member «В конец толпы»? Что? Это моё место! Я пришёл раньше!
Sgt. Sisk Ладно, *вон* из толпы!
Mob Member Эта толпа — отстой.
Gay flight attendant [замечая, как Марвин нюхает зад подозреваемого в наркотиках] Надеюсь, он летит с нами
Rianna Я просто хочу поблагодарить всех, кто прислал мне еду и письма поддержки, особенно умственно отсталого ребёнка, который прислал мне эту милую книжку с поэмами.
Marvin Mange Она читала мои стихи.
Marvin Mange Вот это по-настоящему хорошее молоко барсука.
Townie Ты справишься! Отруби ему чертовы яйца!
Marvin Mange Мои наручи?
Rianna Ты выглядел так неуютно
Marvin Mange Когда ты их снял?
Rianna Не помню... Ты носил их некоторое время, потом я... Ты — Животное.
Marvin Mange Я? Класс!
offscreen voice ЭТО ОГРОМНАЯ СУК@.
Marvin Mange Стой, Пуки! Брось этот видеомагнитофон. Брось. А, ты его купил, да? А чек есть? Моя ошибка... Я новенький в отделе.
Bob Harris Говорю тебе, шеф, там какая-то зверюга! Все остальные коровы — боятся есть и гадить... и больше у них ничего нет!
Miles Если ты больше не хочешь быть моим другом, потому что я черный, просто скажи мне.
Mob Member Я не хочу быть частью толпы, чтобы убить чёрного парня
Chief Wilson Марвин, ты поклоняешься Темному Владыке?
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
