Sgt. Sisk
Дамы и господа, наш подозреваемый — не человек. Он в своей стихии в буше. Стрелять на поражение. Вопросы есть?
Mob Member
О, да, да, у меня вопрос. Когда нам зажигать факелы?
Mob Member
Ага, понятно. О, ещё вопрос. Допустим, гипотетически, если кто-то уже зажёг свой факел. Было бы круто, если бы он мог его не гасить, да?
Mob Member
Отлично. Отлично.
Mob Member
Эй, эй, эй, ещё вопрос. Если одна часть толпы отделится от другой, не должно ли быть место, где мы можем собраться? Может, секретное место, чтобы две группы могли соединиться и стать большой толпой снова.
Mob Member
Оставайся с толпой. Ладно.
Mob Member
Эй, эй, эй, ещё вопрос. Разве этот парень не заслуживает справедливого суда?
Mob Member
«В конец толпы»? Что? Это моё место! Я пришёл раньше!
Mob Member
Эта толпа — отстой.