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Клаудия Карван
Клаудия Карван
Claudia Karvan
О персоне
Фильмография
Клаудия Карван
Claudia Karvan
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Дата рождения
19 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Клаудии Карван
Родилась 19 мая 1972 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Клаудии Карван
И снова Джун
драма
2020, Австралия
7.0
Похищенный
боевик, триллер
2019, США
5.0
Подлинная история банды Келли
боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
5.0
33 открытки
мюзикл, драма
2011, Австралия
6.0
9.99 долларов
анимация
2008, Израиль / Австралия
7.0
Аквамарин
фэнтези, комедия, семейный, мелодрама
2006, США / Австралия
6.0
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