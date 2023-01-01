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Аквамарин Аквамарин
Киноафиша Фильмы Аквамарин Аквамарин, 2006: актеры и роли
Aquamarine Аквамарин 2006 / США / Австралия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Аквамарин, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элизабет Аллен
В ролях
Эмма Робертс Эмма Робертс Emma Roberts Джоанна Левески Сара Пэкстон Сара Пэкстон Sara Paxton Джейк Макдорман Джейк Макдорман Jake McDorman Ариэль Кеббел Ариэль Кеббел Arielle Kebbel Клаудия Карван Клаудия Карван Claudia Karvan
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